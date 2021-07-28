به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین قدرت اله مهدیخانی اظهار کرد: شبکه آبیاری دشت قزوین که دارای بالغ بر ۹۰ کیلومتر کانال اصلی و فرعی بوده واز مسیر سد طالقان تا دشت قزوین امتداد دارد، علی رغم رونق چشمگیر کشاورزی در استان، خطراتی را نیز به همراه داشته که مهمترین آنها غرق شدگی افراد در کانال اصلی و شاخه‌های فرعی آن است.

وی افزود: با تمام تبلیغاتی که در رسانه و فضای مجازی انجام گرفته، متأسفانه همچنان شاهد آمار بالای غرق شدگی در کانال‌ها، رودخانه‌ها، سدها و استخرهای کشاورزی استان هستیم که این موضوع هر ساله در فصل تابستان مشکلات و خسارات عدیده ای را به بار می‌آورد.

مهدیخانی ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای به عنوان متولی شبکه آبیاری دشت قزوین و نیز رودخانه‌های استان، همکاری حد اکثری را با دستگاه‌های امدادی، منجمله آتش نشانی و هلال احمر بعمل آورده و با تشکیل تیم‌های تخصصی و بازدید از مسیر کانال‌ها، نقاط حادثه خیز شناسایی و مسیرها زون بندی و کد گذاری شود تا بتوان امداد رسانی را با سرعت بیشتری انجام داد.

وی افزود: با توجه به افزایش آمار غرق شدگی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی علاوه بر شناسایی استخرهای غیر مجاز، استخرداران را موظف به ایمن سازی استخرها و تعبیه طناب و تیوپ جهت نجات افراد در حال غرق شدن خواهد کرد.

مهدیخانی در پایان پس از اشاره به لزوم انعقاد تفاهم نامه با هیأت غریق نجات استان جهت همکاری در مواقع خاص، از رسانه ملی خواست تا با ساختن مستندهایی در این حوزه، افکار عمومی را نسبت به خطرات موجود در شنای نا آگاهانه در رودخانه‌ها، سدها و کانال‌ها، حساس نمایند.