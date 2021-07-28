هیات های تحقیق حریم شخصی افراد را ازحریم اداری تفکیک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابراهیم ابراهیمی در نشست هم‌اندیشی «کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری» که به صورت مجازی برگزار شد، پس از تبریک فرا رسیدن عید سعد غدیر، با تشریح یکی از بیانات حضرت علی علیه السلام به موضوع بحث جلسه پرداخت و خطاب به هیأت‌های نظارت و تحقیق اظهار داشت: در محیط دانشگاه به گونه‌ای با دانشگاهیان معاشرت داشته باشید که اگر حکم عضویت شما تمدید شد خوشحال باشند و اگر تمدید نشد ناراحت شوند.

وی همچنین به مسئله پیشگیری از وقوع تخلف پرداخت و گفت: اصل را بر برائت بگذارید و در حفظ اسرار متهمین بکوشید و حریم شخصی افراد را از حریم اداری تفکیک نمائید.

ابراهیمی همچنین در سخنان خود، ماده ۳۳ آئین‌نامه اجرایی و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون را برای اعضای هیأت نظارت تبیین کرد و در ادامه به سوالات آنان پاسخ داد.

در ادامه این نشست دکتر مجید فرخی رئیس امور سلامت اداری و دبیر هیأت عالی نظارت گفت: آنچه که قبل از همه باید مورد بررسی قرار گیرد بحث صلاحیت هیأت‌ها است. نکته مهم این است که با توجه به تنوع استخدام‌هایی که در دولت وجود دارد، دوازده نوع به‌کارگیری در دستگاه‌ها داریم. حتماً باید هیأت، صلاحیت خودش را مورد بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به برخی از احکام صادره در هیأت‌ها گفت: حتماً باید وضعیت رابطه استخدامی و حالت استخدامی در رأی هیأت‌ها لحاظ شود.

فرخی همچنین درباره گروه تحقیق گفت: حتماً گروه تحقیق باید سه نفر باشند و هر سه نفر هم باید گزارش را امضا کنند و و حکم و ابلاغ مطابق قانون توسط رئیس هیأت امضا شود و اگر از گروه تحقیق یک نفر هم امضا نکند از لحاظ شکلی محل اشکال است.

وی همچنین درباره فرایند گردش کار هیأت‌ها در بررسی پرونده‌ها گفت: باید ابتدا جلسه هیأت تشکیل شود، احراز صلاحیت شود و به فرد متهم تفهیم اتهام انجام شود. اظهارات متهم را انجام دهند و صورت جلسه ماده ۱۰ را تنظیم کنند و ابلاغ اتهام را انجام دهند و بعداً گروه تحقیق را تشکیل دهند. پیش از طرح دفاعیات متهم نباید گروه تحقیق تشکیل داد. گروه تحقیق باید پس از تفهیم اتهام و طرح دفاعیات و ادعاهای متهم تشکیل شود و اگر کسی در جلسه حضور پیدا می‌کند حضور در جلسه را گواهی کنند و امضا کنند و به امضای متهم نیز برسانند.

وی در ادامه به بررسی برخی احکام و پرونده‌ها پرداخت و به سوالات شرکت‌کنندگان در ارتباط و بیناری پاسخ گفت.