ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل گرانی تخم مرغ و رسیدن نرخ هر شانه از این محصول به ۴۳ هزار تومان، گفت: دلیل این مساله، نبود مرغ تخم گذار است.

وی با بیان اینکه از اسفندماه ۱۳۹۹ تا اواخر خردادماه ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بود، افزود: این در حالی است که نرخ مصوب این کالا درب مرغداری ۱۴ هزار تومان بود و همین مساله منجر به این شد که مرغداران، مرغ‌های تخم گذار را به کشتارگاه بفرستند.

نبی پور درباره اینکه چقدر مرغ طی این مدت به کشتارگاه فرستاده شد؟، گفت: تعداد آن بسیار زیاد بوده به طوری که در استانی مانند مشهد بر اساس اعلام فعالان صنفی در حال حاضر ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خالی است ضمن اینکه در استان‌هایی مانند تهران و قزوین نیز وضعیت به همین صورت است.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد شدید از عملکرد دولت در این حوزه افزود: دولت وقتی که قیمت بالا می‌رود با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید دارد اما وقتی که قیمت افت می‌کند و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گیرد، دولتمردان نیز غیب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما از فروردین ماه درباره شرایط تولید و بحرانی شدن اوضاع در تیر و مرداد هشدار داده بودیم، ادامه داد: علاوه بر کشتار مرغ‌های تخم گذار، جوجه‌ریزی نیز کاهش یافته به طوری که در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه، میزان جوجه‌ریزی ۱۰ میلیون قطعه کاهش داشته است.

رو در رو به وزیر جهاد هشدار دادیم اما اهمیت نداد

نبی پور توضیح داد: به دلیل اینکه پیش بینی می‌شد وضعیت تولید و بازار تخم مرغ در شش ماه دوم سال به شدت نامطلوب باشد، تصمیم گرفته شد که در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد، ماهیانه ۲ میلیون مرغ تخم گذار تولک اجباری (دادن استراحت و قطع تخم گذاری) برده شود که تاکنون برای ۴ میلیون قطعه این اتفاق افتاده است.

وی افزود: مرغ‌هایی که از تولک خارج می‌شوند، دو ماه طول می‌کشد تا مجدداً شروع به تخم گذاری کنند ضمن اینکه اگر تولک بری انجام نشود مرغ‌ها به کشتارگاه فرستاده می‌شوند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اواخر اردیبهشت ماه بنده شخصاً و رو در رو به وزیر جهاد کشاورزی در زمینه کشتار مرغ‌ها و کاهش تولید تخم مرغ هشدار دادم، گفت: آن زمان به وزیر گفتم که ۱۰ هزار تن تخم مرغ از مرغداران خریداری و ذخیره شود اما هیچکس به این هشدارها اهمیت نداد و احتمالاً به این حرف‌ها خندیدند و آن را جدی نگرفتند.

نبی پور درباره اینکه پیش بینی می‌کنید طی هفته‌های آینده وضعیت قیمت تخم مرغ به چه صورت باشد؟، تصریح کرد: وضعیت به همین منوال خواهد بود چرا که مرغی نیست تا تخم کند و بحث عرضه و تقاضا بازار را مدیریت می‌کند و وقتی عرضه نیست و تقاضا بالاست، قیمت نیز متعادل نخواهد شد.