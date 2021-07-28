به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، نوید رضایی‌فر بازیکن تیم ملی کشورمان که در تقابل با آمریکا در المپیک توکیو موفق به کسب 12 امتیاز شد، اظهار داشت: من خیلی به امتیاز فکر نمی‌کردم و تمام تلاش و تمرکز من روی این بود که بتوانم به تیم کمک کنم تا بازی قابل قبولی را به نمایش بگذاریم و نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی ادامه داد: یک جاهایی از بازی تمرکز تیمی ما از دست رفت و باعث شد این اختلاف بیافتد. اختلاف ما بیش از حد شده بود و فکر می‌کنم اختلاف ما با تیم آمریکا انقدر نیست، اما ما تمام تلاشمان را کردیم.

رضایی‌فر ادامه داد: متاسفانه در دوتا از شوت‌های 3 امتیازی پای من روی خط بود. من این اعتماد به نفس را دارم که هرجا در بازی خالی باشم اقدام به شوت سه امتیازی کنم، خدا را شکر امروز اقدام‌های من گل شد.

بازیکن تیم ملی ایران در پایان گفت: باید تمام تلاشمان را بکنیم تا برای بازی بعدی آماده شویم. فرانسه تیم قدرتمند و بزرگی است و بازی سختی پیش رو خواهیم داشت. درست است که در بازی اول فرانسه آمریکا را شکست داد اما در بازی‌های دوستانه پیش از المپیک هم از ژاپن شکست خورد. می‌توانیم بازی پا به پای خوبی با آن‌ها انجام دهیم و مطمئنا تمام تلاشمان را خواهیم کرد، از مردم هم می‌خواهم که ما را دعا کنند.