انحراف به چپ پراید در بدره ایلام ۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا همتی زاده اظهار داشت: در پی اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی یک فقره تصادف در محور ایلام به بدره بلافاصله کارشناسان پلیس راه جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در بررسی به عمل آمده از سوی کارشناسان پلیس راه مشخص شد که دستگاه سواری پراید با خودروی نیسان برخورد کرده که بر اثر آن ۳ نفر به علت شدت جراحات کشته و ۲ نفر زخمی شدند، حادثه دیدگان برای مداوا توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند.

همتی زاده تصریح کرد: کارشناسان علت تامه این تصادف را انحراف به چپ سواری پراید اعلام کردند.