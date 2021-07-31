زنگ خطر تکمیل بیمارستان های کرونایی در فارس/افزایش بی سابقه ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اورنگ ایلامی ضمن اعلام این هشدار گفت: با روندی که هم اکنون در زمینه تعداد مبتلایان و بیماران بستری در حال سپری شدن است، دور از انتظار نیست که در روزهای پیش رو، وضعیت از شرایط کنونی وخیم‌تر شود.

او با تاکید بر اینکه موج پنجم بیماری کرونا خطرناک‌تر از موج‌های پیشین است، عنوان کرد: موج پنجم بیماری کرونا در حال اوج گرفتن است و هر روز شاهد ثبت جان باختگان در گروه‌های سنی مختلف هستیم.

معاون درمان دانشگاه از افزایش ظرفیت تیم‌های درمانی و تخت‌های بیمارستانی در شیراز و شهرستان‌ها خبر داد و افزود: از تمام ظرفیت‌های موجود در بیمارستان‌ها برای راه اندازی بخش‌های ویژه کرونا استفاده می‌شود.

دکتر ایلامی ضمن تاکید بر اهمیت پذیرش همه بیماران مبتلا به کرونا و ارائه خدمات درمانی؛ از مردم استان خواست در صورت بروز هرگونه نشانه‌های بیماری، ضمن جدی گرفتن علائم و پرهیز از تماس با دیگران، در نخستین فرصت ممکن به نزدیک ترین مرکز تشخیص و درمان سرپایی کرونا، کلینیک و یا درمانگاه مراجعه و از مراجعه مستقیم به بیمارستان‌ها خودداری کنند.

او اصلی‌ترین عامل در روند صعودی شیوع کروناویروس را تداوم ترددها، دورهمی‌های خانوادگی و تجمع بیان کرد و ادامه داد: این در حالی است که مردم نسبت به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی و اعمال محدودیت‌ها بی‌توجه شده‌اند و این بی تفاوتی نسبت به کروناویروس در جامعه، شرایط را بحرانی‌تر کرده است.

او عدم خروج غیرضروری از منزل، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در زمان خروج از منزل و پرهیز از حضور در اماکن شلوغ و پُر رفت و آمد را ضروری دانست و از مردم خواست برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ و قطع زنجیره انتقال این بیماری با مجموعه سلامت همکاری کنند.