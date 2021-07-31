«ملاقات خصوصی» کلید خورد/ اولین تصویر از شکیبا و ایزدیار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «ملاقات خصوصی» به کارگردانی امید شمس و تهیه‌کنندگی امیر بنان به تازگی کلید خورده است و اولین تصویر از این اثر سینمایی در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

پری ناز ایزدیار، هوتن شکیبا و ریما رامین فر بازیگران اصلی «ملاقات خصوصی» هستند و به زودی لیست بازیگران این پروژه تکمیل خواهد شد.

فیلمنامه «ملاقات خصوصی» که به صورت مشترک توسط امید شمس و علی سرآهنگ نوشته شده، روایتگر داستانی عاشقانه است.

همچنین بهمن ارک کارگردان فیلم «پوست» به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه سینمایی حضور دارد و علی مجیدی سرمایه‌گذار فیلم است.

عوامل و دست اندرکاران «ملاقات خصوصی» عبارتند از طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: سارا خالدی، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: مهدی ابراهیم‌زاده، مدیر تولید: اسماعیل کلبی آبادی، دستیار یک و برنامه ریز: علی درخشنده، عکاس: محمد بدرلو، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، بازنویسی فیلمنامه: امید شمس، بهمن ارک، نادره سادات سرکی.