موفقیت سپاهان نشأت گرفته از مکتب آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به شرح زیر است:

"حرکت مستمر و تلاش عزت مندانه تیم فوتبال سپاهان برای درخشش در سطح اول فوتبال کشور و قاره کهن آسیا، همواره نشان از تلاش و برنامه‌ریزی تمامی یاران باشگاه فرهنگی و ورزشی فولاد مبارکه سپاهان دارد.

این نایب‌قهرمانی که محصول اعتماد به مربی محجوب و کادر فنی جوان و پرتلاش دیار نصف جهان، همراه با تجربه و انگیزه بازیکنان پرشور و مستعد در این مجموعه بازیکن‌ساز برای کشور بوده است را به هواداران پرشور، مردم فوتبال‌دوست، هیأت‌مدیره، مدیرعامل، سرمربی، کادر فنی و مدیریتی، بازیکنان، کارکنان شرکت فولاد مبارکه و همه زحمت‌کشان این باشگاه تبریک می‌گویم.

امیدوارم تیم فوتبال سپاهان با حضور پرقدرت در لیگ قهرمانان آسیا و کسب مجدد سهمیه رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتبال جهان، روند موفقیت خود را تکمیل نموده و همچون سال‌های گذشته نماینده شایسته‌ای برای کشور عزیزمان در دنیا لقب گیرد. حمیدرضا عظیمیان

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در پیامی جداگانه نایب قهرمانی سپاهان را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

جناب آقای محمدرضا ساکت

مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان

نایب قهرمانی مقتدرانه تیم فولاد مبارکه سپاهان که نزدیک به صدر و با اختلاف زیاد نسبت به تیم سوم جدول به دست آمد و در دیدار پایانی لیگ برتر فوتبال کشور، لحظه‌ها و صحنه‌های حساس و زیبای به ثمر رسیدن تلاش و همت بلند فوتبالیست‌های عزیزمان، دل هواداران این تیم را پر از شادی و شعف کرد.

این مقام ارزشمند تیم پرقدرت سپاهان که اولین تیم ایرانی حاضر در جام باشگاه‌های جهان و افتخار خطه نصف جهان است ثابت کرد پس از سال‌ها فوتبال ایران باز هم توسط این تیم از تک قطبی خارج شده و شاهد روزهای پر فروغ برای فوتبال اصفهان خواهیم بود.

شب گذشته قلب اهالی خطه قهرمان‌پرور و ورزش‌دوست اصفهان در ورزشگاه بزرگ آزادی تپید تا طلایی پوشان اصفهان برای سومین بار مقام نایب قهرمانی رقابت‌های جام خلیج فارس را به دست آورند که اگر چه کسب جایگاه‌های بالاتر برای این باشگاه بارها در لیگ برتر و جام حذفی کشور و در میادین بزرگ آسیایی رقم خورده است که تمام این تلاش‌ها و موفقیت‌های به دست آمده صرفاً نشأت گرفته از مکتب سپاهان، در مستطیل سبز و بر اساس تلاش، همت و غیرت بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی بوده است.

اینجانب با تبریک کسب نایب قهرمانی آن باشگاه به علاقمندان و هواداران پرشور و طلایی دل تیم فوتبال سپاهان و مردم شریف اصفهان، از تلاش‌های ارزنده تیم مدیریتی ارزشمند آن باشگاه، کادر فنی با درایت، بازیکنان شایسته و غیرتمند قدردانی نموده، ضمن آرزوی موفقیت در جام باشگاه‌های آسیا و فصل آتی لیگ برتر فوتبال کشور، سربلندی روزافزون آن باشگاه را از خداوند منان مسئلت داریم.

سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان