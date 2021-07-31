دیک ادوکات سرمربی تیم ملی فوتبال عراق شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال عراق پس‌از کش و قوس‌های فراوان با دیک ادوکات به تفاهم رسید تا این مربی هلندی هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر در قاره آسیا برعهده بگیرد.

ادوکات در حالی هدایت عراق را بر عهده گرفت که کارلوس کی روش سرمربی پیشین تیم ملی ایران به عنوان گزینه جدی برای پذیرش هدایت عراق در رسانه‌های این کشور مطرح سده بود.

با این حال کی روش پاسخ عراقی‌ها را نداد تا ادوکات برای سرمربی این تیم انتخاب شود.

ادوکات در حالی جانشین سرکو کاتانچ اسلوونیایی شد که باید آرزوی دیرینه عارفی ها را در مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ برآورده کند.

تیم ملی عراق در گروه A با تیم‌های ملی ایران، کره جنوبی، ویتنام، سوریه و لبنان همگروه است.

ادوکات در حالی قرارداد یکساله با فدراسیون عراق انصافاً کرد که قصدی برای بازگشت به دنیای مربیگری نداشت اما شرایط این تیم آسیایی باعث شد تا مرد هلندی بار دیگر روی نیمکت بنشیند.