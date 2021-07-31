به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعد از ظهر امروز در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا، اظهار کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استان کرمانشاه توسط مردم بسیار کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه نوع جهش یافته ویروس کرونا از شرق کشور وارد شده است، افزود: در روزهای اخیر تعداد مبتلایان و بستری‌های کرونایی در استان کرمانشاه افزایش یافته و این استان در آستانه ورود به پیک پنجم این ویروس است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در صورت ادامه روند کنونی ابتلاء به ویروس کرونا در هفته‌های آینده تعداد فوتی‌های ابتلاء قطعی به کرونا در استان کرمانشاه افزایش پیدا می‌کند، گفت: مردم باید با جدیت و مشارکت بیشتری دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

بازوند با اشاره به لزوم رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توسط اصناف استان کرمانشاه بیان کرد: رستوران‌های مسقف و سرپوشیده به هیچ عنوان حق توزیع غذا را نداشته و تنها اجازه تحویل غذا به صورت بیرون بر را دارند، در صورت مشاهده هرگونه تخلفی دستگاه‌های نظارتی با آن‌ها برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه تعطیلی اصناف برای حفظ سلامتی مردم است، افزود: باید بر فعالیت تالارهای استان کرمانشاه نظارت شده و برگزاری هرگونه مراسم عزا و عروسی تا اطلاع ثانوی ممنوع است، در این راستا فرمانداران باید نسبت به نظارت‌های لازم اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آغاز پیک پنجم ویروس کرونا در برخی از استان‌های کشور بیان کرد: در این استان‌ها ۲۰ روز پس از آغاز پیک پنجم ویروس کرونا تعداد فوتی‌های ابتلاء قطعی به این ویروس افزایش یافته که برای جلوگیری از این رویداد در استان کرمانشاه باید تمامی تمهیدات لازم در مورد رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در نظر گرفته شود.

به گفته بازوند نباید تحت هیچ شرایطی برق و آب بیمارستان‌های استان کرمانشاه قطع شود، لذا تمامی نیروهای دانشگاه علوم پزشکی، آبفا، برق منطقه‌ای و توزیع برق باید در محل کار حضور داشته و شیفت‌بندی کرونایی شامل حال این کارکنان نمی‌شود.

استاندار کرمانشاه تعیین تکلیف در مورد نحوه فعالیت بانک‌ها را به شورای بانک‌های این استان واگذار کرد.