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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۳۸

با رای اعضا؛

مهدی ترابی رئیس شورای شهر شاهرود شد

مهدی ترابی رئیس شورای شهر شاهرود شد

شاهرود- با پنج رای مثبت از میان هفت عضو اصلی شورای شهر شاهرود، مهدی ترابی به عنوان رئیس جدید شورای شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست شورای شهر ششم در شهر شاهرود با دستور کار هیئت رئیسه سنی و سپس رأی‌گیری برای انتخاب رئیس و دیگر ارکان شورای شهر همزمان با صبح پنجشنبه برگزار شد و با پنج رأی اعضای اصلی از میان هفت رأی، مهدی ترابی به عنوان رئیس جدید شورای شهر برگزیده شد.

حمیده محبی با چهار رأی به عنوان نایب رئیس و حمید رضا قنبریان با پنج رأی به عنوان منشی شورای شهر ششم در شهر شاهرود انتخاب شدند.

مدت پست‌های انتصابی از سوی افراد مذکور یک سال خواهد بود و سپس دوباره انتخابات برای ریاست، نایب رئیسی و منشی شورای شهر برگزار می‌شود.

در حالی شورای شهر ششم امروز کار خود را رسماً آغاز می‌کند که شهردار شاهرود روز گذشته آخرین جلسه خود را در شهرداری برگزار و با مردم این شهر خداحافظی کرد تا نخستین رسالت سنگین شورای شهر ششم انتخاب شهردار برای شاهرود باشد.

در این مراسم جواد وفایی نیز به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

کد مطلب 5274217

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