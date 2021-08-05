مهدی ترابی رئیس شورای شهر شاهرود شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست شورای شهر ششم در شهر شاهرود با دستور کار هیئت رئیسه سنی و سپس رأی‌گیری برای انتخاب رئیس و دیگر ارکان شورای شهر همزمان با صبح پنجشنبه برگزار شد و با پنج رأی اعضای اصلی از میان هفت رأی، مهدی ترابی به عنوان رئیس جدید شورای شهر برگزیده شد.

حمیده محبی با چهار رأی به عنوان نایب رئیس و حمید رضا قنبریان با پنج رأی به عنوان منشی شورای شهر ششم در شهر شاهرود انتخاب شدند.

مدت پست‌های انتصابی از سوی افراد مذکور یک سال خواهد بود و سپس دوباره انتخابات برای ریاست، نایب رئیسی و منشی شورای شهر برگزار می‌شود.

در حالی شورای شهر ششم امروز کار خود را رسماً آغاز می‌کند که شهردار شاهرود روز گذشته آخرین جلسه خود را در شهرداری برگزار و با مردم این شهر خداحافظی کرد تا نخستین رسالت سنگین شورای شهر ششم انتخاب شهردار برای شاهرود باشد.

در این مراسم جواد وفایی نیز به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.