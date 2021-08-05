آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، نوتام صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در روزهای اخیر به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مهرآباد، پیام، آزادی و دیگر فرودگاه‌های استان‌های تهران، البرز و قزوین حاکی است امروز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ کلیه پروازهای این فرودگاه‌ها متوقف خواهد شد.

آسمان تهران بعدازظهر امروز به دلیل برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری حجت الاسلام رئیسی در محل مجلس شورای اسلامی به مدت بیش از دو ساعت پرواز ممنوع خواهد بود.

گفتنی است ۱۱۵ مقام ارشد سیاسی از ۷۳ کشور در مراسم امروز تحلیف حجت الاسلام رئیسی حضور خواهند داشت.

آخرین پرواز قبل از آغاز توقف پروازها در تهران پرواز قطری است که ساعت ۱۶:۱۰ فرودگاه امام خمینی (ره) را به مقصد دوحه ترک می‌کند.

آخرین پرواز ورودی به فرودگاه امام نیز قبل از آغاز توقف پروازها، نشست هواپیمای ماهان از مسکو در ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه خواهد بود.

آخرین پرواز ورودی به مهرآباد نیز در ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه از شیراز در تهران فرود می‌آید و آخرین پرواز خروجی مهرآباد نیز ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه تهران را به مقصد اهواز ترک خواهد کرد.