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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

به دلیل برگزاری مراسم تحلیف؛

آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است

آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است

در پی برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری حجت الاسلام رئیسی در ساعت ۱۷ امروز در مجلس شورای اسلامی، پروازهای فرودگاه های ۳ استان امروز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوتام صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در روزهای اخیر به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مهرآباد، پیام، آزادی و دیگر فرودگاه‌های استان‌های تهران، البرز و قزوین حاکی است امروز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ کلیه پروازهای این فرودگاه‌ها متوقف خواهد شد.

آسمان تهران بعدازظهر امروز به دلیل برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری حجت الاسلام رئیسی در محل مجلس شورای اسلامی به مدت بیش از دو ساعت پرواز ممنوع خواهد بود.

گفتنی است ۱۱۵ مقام ارشد سیاسی از ۷۳ کشور در مراسم امروز تحلیف حجت الاسلام رئیسی حضور خواهند داشت.

آخرین پرواز قبل از آغاز توقف پروازها در تهران پرواز قطری است که ساعت ۱۶:۱۰ فرودگاه امام خمینی (ره) را به مقصد دوحه ترک می‌کند.

آخرین پرواز ورودی به فرودگاه امام نیز قبل از آغاز توقف پروازها، نشست هواپیمای ماهان از مسکو در ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه خواهد بود.

آخرین پرواز ورودی به مهرآباد نیز در ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه از شیراز در تهران فرود می‌آید و آخرین پرواز خروجی مهرآباد نیز ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه تهران را به مقصد اهواز ترک خواهد کرد.

آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است

آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است

آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است

آسمان تهران امروز دو ساعت و نیم پرواز ممنوع است

کد مطلب 5274246

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    نظرات

    • کایا شیم IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اونموقع که خطر حمله امریکا بود بسته نشد و اون فاجعه پیش امد .حالا مگه خبریه؟؟؟؟

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