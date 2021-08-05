به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسمپور صبح پنجشنبه در مراسم تحلیف ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان کرج اظهار کرد: از امروز با اتکا به خداوند تبارک و تعالی و پس از سوگند به خداوند متعال کار خود را آغاز خواهید کرد و وارد قطار خدمت به مردم شهیدپرور شهر کرج خواهید شد.
وی بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت داشتن یک توفیق الهی است که نصیب همه ما مدیران و مسئولان شده و بایستی از این فرصت به دست آمده در جهت خدمت به مردم استفاده کنیم.
فرماندار کرج با بیان اینکه این میزها و پستها و مناصبی که در اختیار گذشتگان ما بوده به هیچکس وفا نکرده و به ما هم قطعاً وفا نخواهد کرد، تصریح کرد: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و در هر مسندی که قرار داریم در مقابل خون شهدا مسئول هستیم.
به خاطر منافع مردم شهر کرج از اختلاف و چنددستگی بپرهیزید
وی با بیان اینکه توصیه میکنم به خاطر منافع مردم شهر کرج حتماً در ادامه کار از اختلاف و چنددستگی بپرهیزید، خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده توسعه شهر و پیشبرد امورات در یک فضای همدلی و تعاملی به دست آمده است.
قاسمپور با بیان اینکه تجربه ثابت کرده اختلاف و چنددستگی آفت شوراهای گذشته بوده است، گفت: یادمان باشد کارنامه شما در شورای اسلامی شهر کرج تا سالهای سال در کارنامه مردم این شهر باقی خواهد ماند.
وی اظهار کرد: اکنون که به یاری خداوند سوگندنامه یاد میکنید خود را وامدار مردم این شهر بدانید و فقط برای خدمت وارد این عرصه شوید.
برنامههای ناتمام بسیاری در شورای شهر باقی مانده است
فرماندار کرج بیان کرد: برنامههای ناتمام بسیاری در شورای اسلامی شهر باقی مانده، طرحها و ایدههای روی زمین مانده بسیاری وجود دارد.
قاسمپور با اشاره به نبود خطوط ریلی مناسب و نبود شبکه بزرگراهی در درون شهر کرج معضل ترافیکی که در شهر کرج با آن مواجه هستیم، تصریح کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز، حفظ باغات، نبود اراده کافی در جذب سرمایهگذاری از دیگر معضلات شهر کرج محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: احیای بافتهای فرسوده، توجه به مناطق کم برخوردار و لزوم ساماندهی نیروی انسانی در بدنه شهرداری که امروزه بهعنوان یکی از معضلات حوزه مدیریت شهری است از دغدغهها و مطالبات جدی مردم شهر کرج و باید توسط دوره انقلابی و جهادی توجه بیشتری شود.
فرصتسوزی نکنید
فرماندار کرج خطاب به اعضای شورای شهر کرج گفت: فرصتسوزی نکنید و فرصتها را از دست ندهید و کارها را دنبال کنید.
وی با بیان اینکه به فضل خدا انتخابات این دوره شورای اسلامی در شهر کرج در حوزه شوراها به صورت مکانیزه برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات این دوره کاملاً شفاف و قانونی برگزار شد و کرج در بین ۲۰ شهری که به صورت الکترونیکی برگزار شد، رسماً شهر اول انتخاب شد و هیچگونه شبههای در صحت آرای شهر کرج وجود نداشت.
قاسم پور متذکر شد: در دوره قبل در انتخاب شهردار یک سال و نیم فرصتسوزی شد و از شورای ششم میخواهم در انتخاب شهردار آینده که یار چهاردهم شما محسوب میشود، سرعت دهید.
نظر شما