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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵

بر اثر ابتلا به کرونا؛

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین و پیشوا درگذشت

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین و پیشوا درگذشت

ورامین- رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین و پیشوا بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید اسد پور، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های ورامین و پیشوا در پی ابتلاء به کرونا و پس از چند روز بستری در بیمارستان جان باخت.

دفتر امام جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین در پی این درگذشت پیام تسلیت صادر کرد.

در این پیام آمده است: خبردرگذشت مرحوم مغفور آقای رشید اسد پور ریاست محترم اداره اوقاف وامور خیریه ورامین و پیشوا مایه تأثر شد، فقدان ایشان را به خانواده محترم و همکاران عزیزش تسلیت عرض نموده و رحمت واسعه پروردگار را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.

کد مطلب 5274435

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