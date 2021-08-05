رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین و پیشوا درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، رشید اسد پور، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های ورامین و پیشوا در پی ابتلاء به کرونا و پس از چند روز بستری در بیمارستان جان باخت.

دفتر امام جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین در پی این درگذشت پیام تسلیت صادر کرد.

در این پیام آمده است: خبردرگذشت مرحوم مغفور آقای رشید اسد پور ریاست محترم اداره اوقاف وامور خیریه ورامین و پیشوا مایه تأثر شد، فقدان ایشان را به خانواده محترم و همکاران عزیزش تسلیت عرض نموده و رحمت واسعه پروردگار را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.