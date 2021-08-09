به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات پروژه انتقال پساب تصفیهخانه کرج به اشتهارد اظهار کرد: این پروژه برای ما بسیار مهم است و بهرهبرداری از آن مشکلات زیادی در زمینه آبی شهرستان را رفع خواهد کرد.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی البرز برای پیشبرد این پروژه و بهرهبرداری هر چه سریعتر آن استفاده کنیم.
فرماندار اشتهارد پروژه انتقال پساب تصفیهخانه کرج به این شهرستان را یک پروژه ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: باید در کوتاهترین زمان ممکن شرایط ادامه روند عملیات این پروژه آغاز و همه دستگاههای اجرایی و نظارتی شهرستان برای تسهیل در انجام این کار بزرگ همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: تأمین منابع آب برای اشتهارد مهمترین دغدغه فرمانداری شهرستان است و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نیست.
شیبک گفت: پیمانکار پروژه انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد نیز مکلف شده است عملیات انتقال آب را تسریع داده و انتظارات مردم و مسئولان را برآورده کند.
وی اظهار کرد: کمبود آب یکی از چالشهایی است که نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورها را درگیر خود است، بنابراین تأمین منابع آبی پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است.
فرماندار اشتهارد متذکر شد: استفاده دوباره از پساب در کشورهای توسعهیافته به عنوان یکی از اصلیترین مباحث موجود در نگرش جامع به منابع آب محسوب میشود که این امر باید در ایران نیز اجرایی شود.
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