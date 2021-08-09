اعمال محدودیت های کرونایی محرم در اختیار کمیته های استانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، نوشت: ضمن تبریک مجدد و آرزوی توفیق آن عزیز ارجمند در مدیریت شرایط حساس کشور به خصوص عرصه نفس گیر کرونا به استحضار می‌رسد پس از آخرین جلسه ستاد ملی به ریاست جناب آقای دکتر روحانی و قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف و شروع رسمی مسئولیت حضرتعالی، از آنجا که اینجانب و همکارانم در فشار سنگین امواج بیماری نیازمند همکاری و حمایت سایر دستگاه‌ها جهت افزایش رعایت پروتکل‌ها به عنوان عاملی مهم در کاهش ارتفاع موج بیماری بودیم مکتوبی تقدیم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نمودم که منتهی به دستور ایشان جهت طرح در ستاد ملی شد. نظر حضرتعالی و دوستان تشکیل سریع کارگروهی جهت بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری پیرامون اعمال شرایط خاص بود. آنچه می‌گذرد به دلیل عادی بودن شرایط در نقاط قرمز و عدم اعمال هرگونه پروتکل، سطح اجرای شیوه نامه‌ها سیر نزولی خود را طی می‌کند و با تأثیرگذاری تصاعدی این عادی پنداری بر افزایش موارد هرلحظه کار بر ما سخت‌تر می‌شود و نگرانم تا جلسه آتی و جمع بندی نظرات و اعلام تصمیم جدید وضعیت هر لحظه نامطلوب‌تر شود.

لذا پیشنهاد می‌شود به استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در کمیته‌های استانی اختیار داده شود برحسب ضرورت و شدت بیماری و تعداد موارد بستری محدودیت‌های مورد نیاز را اعمال نمایند. پروتکل و سطح بندی تعطیلی و یا فعالیت مراکز اداری، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و غیره ماه‌ها پیش برحسب شرایط به نحو هوشمند ابلاغ شده است که متأسفانه به دلیل عدم اعمال محدودیت‌های مرحله‌ای هوشمند گرفتار این پدیده شده ایم.

نکته مهم دیگر فرار رسیدن ایام سوگواری ماه محرم و مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای بزرگوار کربلاست. سال گذشته در اکثر هیئات مذهبی، عاشقان اهل بیت، وعاظ ارجمند، مداحان گرامی و هیئت امنا هیئت‌های عزاداری همکاری صمیمانه ای داشتند. مع الوصف در بعضی نقاط با عدم توجه به شیوه نامه‌ها پس از محرم خیزهایی از بیماری داشتیم و تعدادی از عزیزان مبتلا و گرفتار شدند. امسال با شیوع ویروس دلتا که به پیر و جوان رحم نمی‌کند گرچه واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر در حال اتمام است با وجود این نگرانیم که با این موج جدید بیماری و تقارن آن با مراسم عزاداری هرگونه پروتکل شکنی بتواند در ارتفاع این موج سنگین فشار و بر تاب آوری مراکز درمانی مؤثر باشد.

تأکید مکرر مقام معظم رهبری و حضرتعالی در آخرین جلسه هیئت محترم دولت و دیگر عزیزان یقیناً مؤثر خواهد بود. مع الوصف اینجانب و همکارانم بسیار نگرانیم که هرگونه بار اضافه‌تر بیماری به هر دلیل به وخامت اوضاع بیافزاید.

تقاضا می‌شود به عنوان رئیس ستاد ملی مدیریت کرونا دستور فرمائید به نحو مقتضی اهمیت تأثیرگذاری تجمعات غیر منطبق با پروتکل‌ها به مقامات ناظر و اجرایی در سطح استان‌ها ابلاغ شود.