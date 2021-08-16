جامعه جهانی درباره افغانستان دچار خطای ارزیابی شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه در واکنش به تحولات جاری در افغانستان اعلام کرد: دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده است. همه ما، اعم از دولت ها، سرویس‌های اطلاعاتی و جامعه بین‌الملل در مورد وضعیت افغانستان به اشتباه قضاوت کردیم.

وزیر خارجه آلمان در ادامه بیانیه کوتاه خود درباره این کشورگفت: پس از خروج نیروها (اشغالگران خارجی به سرکردگی تروریست های آمریکایی)، ما مطمئناً در موقعیتی نبودیم که بتوانیم ارزیابی کنیم که نیروهای مسلح افغانستان آمادگی مقابله با طالبان را ندارند.

وی در ادامه اضافه کرد که درباره خطای رخ داده در افغانستان قطعاً باید در آینده بیشتر صحبت شود.

این در حالیست که وی پیرامون تبعات اشغال افغانستان طی ۲ دهه توسط اشغالگران خارجی به سرکردگی تروریست های آمریکایی اشاره ای نکرد.

افغانستان این روزها شاهد تحولات مهمی است که صدر اخبار رسانه‌های جهان است. همزمان با خروج اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این کشور و تصرف ارگ ریاست جمهوری کابل به وسیله طالبان، این گروه از پایان جنگ در این کشور خبر داده است.

محمد نعیم سخنگوی طالبان در مصاحبه با شبکه الجزیره، گفت‌: الحمدلله جنگ در کشور به پایان رسیده است. امروز روز بزرگی برای مردم افغانستان و مجاهدین است. آنها شاهد به ثمر رسیدن فداکاری‌های ۲۰ سال گذشته هستند.