درگیری نیروهای امنیتی عراق با عناصر داعش در شمال بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، منابع عراقی از درگیری نیروهای امنیتی این کشور با عناصر داعش در شمال بغداد خبر دادند.

یک منبع امنیتی گفت که در پی انفجاری که یک خودروی نیروهای حشدشعبی در منطقه الطارمیه در شمال بغداد را هدف قرار داد، نیروهای امنیتی عراق با عناصر داعش درگیر شدند.

این منبع افزود که نیروهای امنیتی تجمعات بقایای گروه تروریستی داعش را مورد حمله خمپاره‌ای قرار دادند.

منابع عراقی گزارش دادند که در پی درگیری‌ها پس از انفجار مذکور ۴ نفر از نیروهای حشدشعبی از جمله فرمانده تیپ ۱۲ این نیروها شهید و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.