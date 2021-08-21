به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور اظهار داشت: با توجه به دریافت گزارش‌های متعدد از برادران سپاه در سیستان و بلوچستان شاهد آن بودیم که اقدامات خیلی خوبی انجام و یا در حال انجام است لذا می‌بایست پیرامون چند موضوع به عنوان موضوعات و مشکلات اساسی مردم در منطقه سیستان که مشاهده عینی شد تصمیمات جدی بگیریم تا مشکلات در یک فرصت کوتاه یک ماهه عملیاتی و حل شوند.

وی افزود: در برخی از روستاهای شهرستان هیرمند به ویژه منطقه قرقری مردم منطقه مشکل مواد اولیه غذایی داشتند که سپاه استان و قرارگاه‌های معیشتی اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی در منطقه کردند که البته همچنان ادامه دارد. از دیگر مشکلات مردم مشکل آب شرب و بهداشتی بود که این نیاز هم با تأمین و توزیع تانکرهای آب سیار ۳۰ هزار لیتری، ۲۰ هزار لیتری و ۱۸ هزار لیتری آب را به روستاهای دچار بحران انتقال دادیم.

سردار پاکپور بیان کرد: نبود محل ذخیره آب از دیگر نیازهای اساسی مردم بود که در این راستا هم سپاه ورود کرد و به منازلی که نیاز به تانکر ذخیره آب داشتن، تانکر مورد نیاز اهدا و برای آن‌ها نصب شد، از دیگر نیازهای مردم در منطقه هیرمند به ویژه بخش قرقری مشکلات درمانی بود که با بررسی‌های میدانی و حضوری که در این بخش داشتیم مقرر شد تا یک بیمارستان سیار تخصصی به منظور رفع نیازهای پزشکی و درمانی مردم در منطقه استقرار یابد تا اقدامات درمانی را انجام دهد که این امر با استقرار یک تیم تخصصی نیز محقق شد البته با توجه به پراکندگی روستاها تیم‌های پزشکی متخصص سیار هم تشکیل و راساً به روستاها مراجعه می‌کردند و خدمات درمانی که در روستاها نیاز بود به مردم ارائه شود ارائه می‌کردند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: تیم‌هایی که به روستاها اعزام می‌شدند وظیفه پایش و آنچه که در روستاها لازم بود را انجام می‌دادند ضمناً اگر احیاناً عزیزانی بودند که به نیازهای تخصصی‌تر پزشکی نیازمند بودند و پزشکان نمی‌توانستند کار را در این بیمارستان تخصصی انجام دهند جهت ادامه درمان با هزینه نیروی زمینی سپاه به بیمارستان نبی اکرم (ص) زاهدان و یا به بیمارستان‌های دیگر ارجاع داده می‌شدند.

بازسازی و احداث منازل مسکونی مردم محروم روستایی

وی از دیگر اقدامات سپاه پاسداران در منطقه سیستان را بازسازی و احداث منازل مسکونی مردم محروم روستایی منطقه دانست و اظهار داشت: در بازدیدی که از منطقه سیستان و شهرستان هیرمند داشتیم مشاهده کردیم که بسیاری از منازل نیاز به بازسازی دارد و یا برخی افراد خانه‌هایشان به حدی مخروبه است که حتی بازسازی هم نمی‌شود لذا تصمیم گرفتیم که منازلی که نیاز به بازسازی است ترمیم و بازسازی و منازلی که بازسازی نمی‌شود برای آنها خانه احداث شود که این کار آغاز شده و در برخی از روستاها در حال انجام است و در برخی از روستاهای دیگر در حال برنامه‌ریزی هستند، علاوه بر بازسازی منازل، مساجد و مدارسی هم بودند که نیاز به تعمیر و یا احداث داشتند که انشالله پایان کار ما زمانی است که روستا به روستا کار را انجام و تحویل مردم دهیم.

سردار پاکپور از دیگر اقدامات انجام شده و یا در دست اجرای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه بلوچستان را افتتاح بیمارستان تخصصی در منطقه صفر مرزی کشتگان سراوان عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از اقدامات نیروی زمینی سپاه پاسداران که با همت قرارگاه قدس و سپاه سلمان در پیک پنجم کرونا برای ارائه خدمات درمانی بهتر به مردم صورت گرفت افتتاح ۱۰ روزه این بیمارستان در این منطقه بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه‌ی «کشتگان» شهرستان سراوان به دلیل مسافت بسیار زیادی که با شهر سراوان دارد این بیمارستان در آنجا افتتاح و به مدت ۱۰ روز پزشکان در این مکان مستقر و قریب به ۱۴ هزار خدمات درمانی به مردم ارائه و عمل‌های جراحی نیز انجام داده‌اند و در برخی از موارد که مشکلاتی وجود داشت که برخی از افراد باید درمان می‌شدند و امکان درمان در این بیمارستان وجود نداشت مانند منطقه هیرمند هزینه درمان آنها را نیروی زمینی سپاه تقبل و به بیمارستان‌های دیگر ارجاع داد تا مراحل درمانی آنها کامل و ادامه داشته باشند،

فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: از جمله مشکلاتی که در منطقه سیستان و بلوچستان وجود دارد متأسفانه موازی کاری‌ها است و برخی اقداماتی که خیلی ضروری نیست در منطقه انجام می‌شود اگر به جای طبخ و توزیع غذای گرم در بین مردم، مواد اولیه در قالب پک های معیشتی تداوم داشته باشد و به مردم تحویل داده شود بهتر است چرا که آنها به طبع و ذائقه سنتی خود غذاها را را طبخ و میل می‌کند که باید هماهنگی‌هایی انجام شود تا اقدامات موازی کاری نباشد لذا قرارگاه امام حسن (ع) سپاه با هماهنگی ادارات کل و دولت در استان در حال انجام است تا جلوی موازی کاری‌ها گرفته شود.