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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۱۸

مدیران به توافق نرسیدند؛

حضور قایدی در شباب الاهلی منتفی شد/ آغاز مذاکره با دو تیم دیگر!

حضور قایدی در شباب الاهلی منتفی شد/ آغاز مذاکره با دو تیم دیگر!

با شکست مذاکرات احمد مددی و مدیران باشگاه شباب الاهلی، حضور مهدی قایدی در این تیم اماراتی منتفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور احمد مددی مدیرعامل استقلال در امارات منجر به عقد قرارداد سه جانبه استقلال، قایدی و شباب الاهلی نشد و مدیران این باشگاه اماراتی از پیشنهاد اولیه خود کاستند تا پاسخ استقلال او قایدی به این پیشنهاد «نه» باشد.

مهدی قایدی در حال حاضر بازیکن استقلال است و مجیدی هم رویکرد خود را نسبت به ترانسفر این بازیکن تغییر داده و اعلام کرده فعلاً به او نیاز دارد.

این در حالی است که پیشنهاد باشگاه آ. ا. ک یونان برای قایدی همچنان به قوت خود باقی است. به جز آن، الغرافه قطر هم همچنان خواهان جذب این بازیکن است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص کرد پیشنهاد الغرافه جذابیت‌های مالی خاصی هم دارد اما هنوز مذاکرات به صورت رسمی آغاز نشده است.

کد مطلب 5285815

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    نظرات

    • سید IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      13 1
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      چرا میخوان به زور بفروشنش
      • محمدرضا پرسپولیسی IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
        2 0
        که به پول خوب به جیب بزنن
    • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      12 1
      پاسخ
      بابا جمعکنین این مزخرفات رو...... دنبال توپ دویدن که هنر نیس..... وحوش بهتر از انسانها می‌دوند، به فکر گرونی و بیکاری جوان‌ها و ازدواج و معیشت مردم باشید، چهار تا نخبه و دانشمند و خیر رو که به درد دنیا و آخرت مردم میخورن بذارید، بیکارید که از توپه بازی عکس و خبر میذارید؟ الان مشکلات مردم حل شد؟
      • مهراد IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
        0 0
        اگه فوتبال بازی کردن هنر نیست خودت برو بازی کن ببینم ۱۰۰متر رو تو چند ساعت میتونی بری
    • امیری IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      1 3
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      قائدی رفت امارات قرارداد ببنده که با تشخیص دکتر به تیم اماراتی قبول نشد تشخیص دکتر این بود که قائدی از پا خیلی ضعیف هس و هم از قدرت بدنی قائدی چند هفته هم بود برای استقلال خوب بازی نمی کرد شاید مهدی قائدی فوتبالش تو استقلال یه چندسالی دیگه تمام بشه
    • پیامی از سرور IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      1 1
      پاسخ
      سر نخواستن ش دعواست،
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      باریکلا
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      2 0
      پاسخ
      نفروشید
      • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
        1 0
        خریدار نداره.
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      2 1
      پاسخ
      بجز استقلال جای دیگه ای نمیتونه بدرخشه
    • US ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      2 1
      پاسخ
      من پرسپولیسی واستقلالی نیستم ولی همه ی تیمهای ورزشی ایران عزیز را دوست دارم ودلم می خواهد همشون برترینهای دنیا باشند.ولی حواشی الکی برای آقامهدی درست کردن که چهره اش را خراب کنن.خدارو خوش نمیاد اینجور می خواهین پشت این ورزشکار را به خاک بزنید.پس برید تمام سلبریتی ها را نگاه کنید وسلام
    • IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      0 1
      پاسخ
      😅😅😅 یاد حرف مجیدی افتادم که میگفت : مسئله قائدی جدا از بقیه هست. ایشان دعوتنامه پیشنهادات زیادی از تیمهای مطرح اروپائی داره. اگه بخواد بره جلوی پیشترفتش رو.نمیگیرم .... بدجوری پیشترفت میکنه. ظاهرا اینها هم نمیخوانش. یکی بره گوششو بگیره بیاره تا دوباره چپ نکرده و یه عده رو بزنه لت و پار کنه.
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      1 0
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      البته مسئولان باشگاه الشباب چیزی دیگری میگویند و آنها مدعی هستند که آنها این بازیکن را نخواستند. در سایت رسمی آ.ا.ک حتی یک کلمه در رابطه با ایشان مطلبی وجود.ندارد و الغرافه هم هفته قبل رسما اعلام کرد که خواهان قائدی نیست. پس آنهمه تیمها و پیشنهادات.از اسپانیا و انگلیس و آلمان چه شد ؟
    • سام IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      1 0
      پاسخ
      دوره افتاده و باشگاه میطلبد که چه ؟ کارکرد.او در این فصل جالب نبوده و هیچ تیم عربی خواهان یک مهاجم را با 7 گل زده را نمیخواهد. بهتره بیشتر از این خودش رو سبک نکنه و برگرده تیم خودش. از اول نباید الکی دم از باشگاهای اروپائی میزد. قد و هیکلش مناسب بازی در تیمهای قدر نیست.دو فصل خوب داشت و تمام شد.
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      1 0
      پاسخ
      چرا حقیقت را.نمیگویند ؟ ایشان در تست ورزشی باشگاه قبول نشد و باشگاه الاهلی هم رسما در سایتش اعلام کرده او را نمیخواهد. چرا باشگاه گدائی میکنید و آبروی این جوان را میبرید. برگردد استقلال.
    • نیمار آسیا IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
      0 0
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      فوتبال هنر نیست فیلسوف؟؟؟!!!مارادونا با فوتیال اسطوره یک قاره یعنی آمریکای لاتین شد!!!!!!!

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