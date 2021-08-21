حضور قایدی در شباب الاهلی منتفی شد/ آغاز مذاکره با دو تیم دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، حضور احمد مددی مدیرعامل استقلال در امارات منجر به عقد قرارداد سه جانبه استقلال، قایدی و شباب الاهلی نشد و مدیران این باشگاه اماراتی از پیشنهاد اولیه خود کاستند تا پاسخ استقلال او قایدی به این پیشنهاد «نه» باشد.

مهدی قایدی در حال حاضر بازیکن استقلال است و مجیدی هم رویکرد خود را نسبت به ترانسفر این بازیکن تغییر داده و اعلام کرده فعلاً به او نیاز دارد.

این در حالی است که پیشنهاد باشگاه آ. ا. ک یونان برای قایدی همچنان به قوت خود باقی است. به جز آن، الغرافه قطر هم همچنان خواهان جذب این بازیکن است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص کرد پیشنهاد الغرافه جذابیت‌های مالی خاصی هم دارد اما هنوز مذاکرات به صورت رسمی آغاز نشده است.