  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۷ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۷ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بر اثر دو تصادف طی صبح سه شنبه ۷ مصدوم و یک فوت شدند.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح سه شنبه گزارشی مبنی بر برخورد نیسان جونیور و پراید در محور شاهین دژ - میاندوآب اعلام شدونجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ احمدآباد هلال احمر شهرستان شاهین دژ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه یک مصدوم و یک فوتی داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل و پیکر فوتی نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

محبوبی گفت: در دومین حادثه نیز انحراف از جاده و واژگونی پراید در محور بوکان - میاندوآب ۶ مصدوم برجا گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات ملالر جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند و این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6926919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها