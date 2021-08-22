وضعیت ۳۲ شهرستان استان فارس قرمز است/آمادگی واردات واکسن در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله رحیمی در ارتباط ویدئویی با جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، به تشریح وضعیت شیوع کروناویروس در استان فارس پرداخت و پیشنهاداتی برای کنترل و مدیریت این بیماری ارائه داد.

رحیمی افزود: هم اکنون از ۳۶ شهرستان استان، ۳۲ شهرستان در وضعیت قرمز و ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه آمار تجمعی تست در استان یک میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۴۷ است، آمار تجمعی تست مثبت را ۳۶۲ هزار و ۳۵۱ مورد اعلام و اضافه کرد: بر اساس این آمار ۳۰ درصد از تست‌های انجام شده در فارس مثبت بوده که این رقم برای آخرین هفته به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

رحیمی بهبودی بیماران مبتلا به کرونا در فارس را ۹۴ درصد اعلام کرد و گفت: متأسفانه تا کنون ۵۸۳۷ نفر از مردم استان را در اثر ابتلاء به این ویروس از دست داده‌ایم.

او با بیان اینکه استان فارس ۲۵۰۴ تخت عادی ویژه بیماران کرونایی را ظرفیت سازی کرده است، گفت: در حال حاضر ۲۶۳۵ بیمار در بیمارستان‌های فارس بستری هستند که این آمار نشان دهنده اشغال ۱۰۵ درصدی تخت‌های بستری عادی است.

به گفته استاندار فارس، ظرفیت تخت‌های بستری ویژه در استان ۴۵۴ تخت است که هم اکنون ۹۵ درصد این تخت‌ها با بستری ۴۳۱ بیمار اشغال شده است.

رحیمی در ادامه تعداد کل بیماران موجود در استان را ۵۳۱۸ نفر شامل ۳۰۶۶ بستری دائم و ۲۲۵۲ بستری موقت دانست و گفت: تعداد بستری جدید روزانه در فارس نیز ۶۰۰ نفر است.

رحیمی در خصوص اقدامات پیشگیرانه فارس در مقابله با کرونا گفت: ایجاد ۳ بیمارستان پشتیبان با ظرفیت ۱۵۵ تخت بستری و بیش از ۲۵۰۰ تخت سرپایی یا بستری موقت، استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های بخش خصوصی، اقناع سازی جامعه برای همراهی با محدودیت‌های اعمال شده و … بخشی از اقدامات اجرایی شده بوده است.

او همچنین از همکاری ۹۰ درصدی اصناف و مشاغل استان فارس در اجرای طرح تعطیلی ۶ روزه، خبر داد و با بیان اینکه طرح ممنوعیت تردد سراسری بین استانی در تعطیلات اخیر به شکل مناسبی اجرا و منجر به کاهش ۷۱ درصدی تردد در محورهای ورودی و خروجی فارس و کاهش ۵۵ درصدی تردد در ورودی و خروجی‌های مهم شیراز شده است.

استاندار فارس با اشاره به آماده افتتاح بودن بیمارستان ۳۳۰ تخت خوابی جهرم، بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی نی ریز و بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی کازرون اعلام کرد که افتتاح این بیمارستان‌ها بخش درخور توجهی از فشار موجود بر سیستم درمان استان در این همه گیری را کاهش خواهد داد.

او همچنین بیان کرد: در صورت وجود مشکل در تأمین اعتبار برای مدیریت و کنترل همه گیری کرونا می‌توان از سر جمع اعتبارات عمرانی کشور کسر و به سر فصل بهداشت و درمان صرفاً برای پیشگیری و درمان کرونا افزود چرا که این موضوع امروز به مهمترین مسئله در کشور تبدیل شده است.

پرداخت فوری مطالبات کادر درمان از جمله سختی کار کارکنان بیمارستان‌های کرونایی و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ۸۹ روز با هدف ایجاد انگیزه بیشتر، لزوم تأمین تجهیزات ضروری بیمارستان‌های مرجع کرونایی از قبیل دستگاه اکسیژن ساز، ونتیلاتور، مانیتور، سی تی اسکن و تفویض اختیار به استان‌ها در رابطه با اعمال محدودیت‌های هوشمند در بخش‌های مختلف از دیگر پیشنهادات و موضوعاتی بود که از سوی استاندار فارس در این جلسه مطرح شد.