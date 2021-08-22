لیست نهایی تیم والیبال نوجوانان ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، با اعلام کادر فنی تیم ملی نوجوانان لیست نهایی بازیکنان برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان اعلام شد.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

ایلشن داوودی پور

عرشیا به نژاد

یوسف کاظمی

عرفان نوروزی

شایان سپهری فرد

امیر محمد حیدری زاد

امیر محمد گلزاده

مبین نصری

عرفان اصغرپور

یونس جوان

پوریا حسین خانزاده

سجاد جلوداریان

کادرفنی تیم ملی نوجوانان ایران در این رقابت‌ها را مسعود آرمات به عنوان سرمربی، رضا عسگری به عنوان سرپرست، احمدلاهوتی، علی فتاحی، مرتضی اکبراشرفی به عنوان مربی، محمدامین شاکری آنالیزور، مهدی احمدی فیزیوتراپ و مهدی هاشمی بدنساز تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان جهان (زیر ۱۹ سال) از ۲ تا ۱۱ شهریور به میزبانی تهران و در دو سالن دوازده هزار نفری آزادی و سالن فدراسیون والیبال برگزار می‌شود. ایران با ۲ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ مدال برنز در رتبه سوم پرافتخارترین تیم‌های والیبال نوجوانان زیر ۱۹ سال جهان قرار دارد و صربستان با ۲ قهرمانی در جایگاه چهارم ایستاده است.