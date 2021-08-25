به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه سفرش به واشنگتن و دیدار با مقامات آمریکا در مصاحبهای با روزنامه نیویورک تایمز که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد که به توسعه شهرکهای یهودی نشین در کرانه باختری ادامه خواهد داد.
وی همچنین وعده داد که کابینه تحت امرش یک سیاست بلندمدت مبتنی بر «رشد عادی» در شهرکهای یهودی نشین کنونی در کرانه باختری را بسط و توسعه دهد. این در حالی است که از دیدگاه منتقدان، این شهرکهای یهودی نشین طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی بوده و مانعی بر سر راه تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در آینده است.
از سوی دیگر برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که نفتالی بنت امیدوار است با تمرکز بر موضوع ایران، از دیدار با «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده به مثابه فرصتی برای متقاعد سازی بلندپایهترین مقام کاخ سفید به وجود گزینههای جایگزین و بهتر (!) از پیوستن مجدد واشنگتن به توافق هستهای ۲۰۱۵ ایران (برجام) بهره ببرد.
بنت در این مصاحبه گفت که در دیدار با بایدن یک راهبردی جدید را درباره ایران مطرح خواهد کرد که «شامل تقویت روابط با کشورهای عربی و مخالفِ نفوذ منطقهای و بلندپروازیهای هستهای ایران است و از این اقدام اقتصادی و سیاسی علیه ایران استفاده خواهد کرد و به حملات مخفیانه اسرائیل علیه ایران نیز ادامه خواهد داد».
وی در این مصاحبه به صراحت مدعی شد: «چیزی که ما نیاز داریم تا انجام دهیم، تشکیل یک ائتلاف منطقهای از کشورهای عربی است تا با یکدیگر، مانع از توسعه طلبی و سلطهجویی ایران شویم!»
گفته میشود که بنت قرار است در این سفر، با «آنتونی بلینکن» و «لیود آستین» وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده و «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سه مقامی که این روزها به شدت سرگرم فعالیت برای خروج باقیمانده اتباع آمریکایی از خاک افغانستان هستند- دیدار کند.
پیش از این نیز در خبرها آمده بود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده «ایران اکنون در پیشرفتهترین نقطه خود در فرآیند غنیسازی قرار دارد، ولی اسرائیل هم نقشهای برای مقابله با آن و حفاظت از امنیت خود دارد».
نخست وزیر اسرائیل همچنین گزارشهای مربوط به اتمام بازبینی سیاستهای تلآویو در قبال تهران را تأیید و تصریح کرد که کابینه وی تهدیدهای ایران را از تمام جهات بررسی و راهبرد جدیدی تنظیم کرده است.
بنت ادعا کرد: «ما با تمرکز بالا و با رویکرد شراکت به کاخ سفید میرویم؛ رویکردی که با هدف متوقف کردن اقدامات منفی ایران در منطقه - ثباتزدایی و تروریسم- و جلوگیری از نزدیک شدن ایران به (نقطه) گریز هستهای است».
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