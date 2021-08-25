کشف پارچه قاچاق در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد سعید فاضل دادگر اظهارکرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی ایست و بازرسی تیل آباد آزادشهر در حین کنترل خودروهای ورودی به استان به یک دستگاه کامیونت حامل پارچه مشکوک و به جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی ۸۶۸ طاقه پارچه قاچاق را کشف کردند که بنا بر نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۱۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، خاطرنشان کرد: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف و پارچه‌های مکشوفه پس از تنظیم صورتجلسه تحویل مراجع ذیصلاح شد.