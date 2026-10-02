نوفرستی: دشمن باید از توان پاسخگویی ایران هراس داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: حفظ اقتدار کشور نیازمند تقویت آمادگی دفاعی و توان نیروهای مسلح است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه‌های مختلف دفاعی و نظامی آمادگی لازم را داشته باشد تا دشمن بداند هرگونه تعرض به کشور با واکنش جدی ملت ایران و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

امام جمعه موقت بیرجند، وحدت و انسجام را از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور دانست و گفت: مردم، مسئولان و نیروهای مسلح باید در کنار یکدیگر انسجام خود را حفظ کنند و حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نیروهای مسلح از عوامل مهم خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.

نوفرستی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه بیان کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به وحدت و انسجام داخلی است و همه باید هوشیار باشند و اجازه ندهند اختلافات زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم بر فراهم کردن توان و آمادگی در برابر دشمن، عنوان کرد: آمادگی دفاعی کشور باید در عرصه‌های مختلف تقویت شود.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم و با هدایت رهبری در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده‌اند و امروز نیز آمادگی مقابله با تهدیدات را دارند.

وی همچنین بر هوشیاری امنیتی مردم تأکید کرد و گفت: مردم باید نسبت به تحرکات و توطئه‌های دشمن حساس باشند و موارد مشکوک و اطلاعات مربوط به تهدیدهای احتمالی را از مسیرهای قانونی به نیروهای مسئول اطلاع دهند.

شهادت فرماندهان مقاومت، پایان راه نیست

نوفرستی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت گفت: شهادت فرماندهان و رهبران مقاومت پایان راه نیست و خون شهدا می‌تواند مسیر مقاومت و بیداری ملت‌ها را تداوم و تقویت کند.

وی با اشاره به شهید سیدحسن نصرالله افزود: شخصیت‌هایی مانند شهید سیدحسن نصرالله با شهادت خود به الگوهایی ماندگار برای جبهه مقاومت تبدیل شدند و مسیر آنان با شهادت متوقف نخواهد شد.

امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، پیروی از حق و حرکت در مسیر صراط مستقیم را عامل سعادت انسان دانست و بیان کرد: انسان باید با شناخت حق و عمل به دستورات الهی، زندگی خود را بر پایه تقوا، ایمان و تبعیت از خداوند قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر انسان از مسیر حق فاصله بگیرد، زمینه گرایش به باطل فراهم می‌شود و باید مراقب گناهان، آلودگی‌ها و عواملی باشد که انسان را از مسیر هدایت و صراط مستقیم دور می‌کند.

نوفرستی در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنه و تلاش نیروهای مسلح، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.