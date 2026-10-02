به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره، با اشاره به جایگاه والدین در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم، پس از دعوت به توحید و یکتاپرستی، بر نیکی به پدر و مادر تأکید کرده و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت حقوق والدین در زندگی انسان است.

وی افزود: احترام به والدین تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود، بلکه فرزندان باید در رفتار، گفتار، خدمت‌رسانی و توجه به نیازهای آنان نیز این احترام را نشان دهند و از هرگونه رفتاری که موجب آزردگی و بی‌حرمتی به پدر و مادر می‌شود، پرهیز کنند.

نیکی به والدین مسئولیتی فراتر از دوران حیات

امام جمعه دیواندره با اشاره به روایات اسلامی درباره جایگاه پدر و مادر گفت: در آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) نیکی به والدین پس از نماز در شمار ارزشمندترین اعمال قرار گرفته و در میان پدر و مادر نیز جایگاه مادر به دلیل رنج دوران بارداری، زایمان، شیردهی و تربیت فرزند مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

ماموستا مرادی ادامه داد: خدمت به والدین، توجه به آنان در دوران سالمندی، رعایت حرمتشان و کمک به نیازهای آنان از وظایفی است که فرزندان باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند و حتی پس از درگذشت والدین نیز با دعا، طلب مغفرت، احترام به دوستان آنان و حفظ پیوندهای خانوادگی می‌توان بخشی از این مسئولیت را ادامه داد.

وی تصریح کرد: در نگاه اسلام، بی‌احترامی و نافرمانی از والدین از گناهان بزرگ به شمار می‌رود و قرآن کریم حتی از گفتن کوچک‌ترین کلمه‌ای که موجب رنجش آنان شود، نهی کرده است.

امام جمعه دیواندره خطاب به جوانان خاطرنشان کرد: ممکن است میان والدین و فرزندان به دلیل تفاوت نسل‌ها یا اختلاف دیدگاه‌ها اختلاف نظر ایجاد شود، اما این تفاوت‌ها نباید به بی‌احترامی و قطع رابطه منجر شود.

ماموستا مرادی گفت: گفت‌وگوی صادقانه، قدردانی از زحمات والدین، استفاده از تجربه آنان، احترام به دیدگاه‌هایشان و اختصاص دادن بخشی از وقت به پدر و مادر می‌تواند به تقویت روابط خانوادگی و کاهش فاصله میان نسل‌ها کمک کند.

وی با اشاره به آثار اجتماعی احترام به والدین افزود: خانواده نخستین محیط شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی انسان است و نحوه برخورد فرزندان با والدین می‌تواند بر روابط میان اعضای خانواده و حتی نسل‌های بعدی تأثیر بگذارد؛ از این رو تقویت فرهنگ احترام به والدین، به استحکام روابط خانوادگی و اجتماعی کمک می‌کند.

تقدیر از سبزپوشان فراجا در هفته نیروی انتظامی

امام جمعه دیواندره در بخش دیگری از خطبه‌های خود با تبریک هفته فراجا، از تلاش نیروهای انتظامی شهرستان در عرصه برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.

ماموستا مرادی اظهار کرد: نیروهای انتظامی در بخش‌های مختلف از جمله پلیس راه، راهور، پیشگیری، اماکن، نظام وظیفه، حفاظت و عقیدتی در خدمت مردم هستند و تلاش‌های آنان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه شایسته تقدیر است.

وی امنیت را یکی از نیازهای اساسی جامعه دانست و افزود: مردم در سایه امنیت می‌توانند به زندگی، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و تربیت نسل آینده بپردازند و لازم است از تلاش نیروهای انتظامی و سایر مجموعه‌های تأمین‌کننده امنیت قدردانی شود.

امام جمعه دیواندره در پایان خطبه‌های خود برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران اسلام، رفع مشکلات نیازمندان، شفای بیماران و افزایش امنیت، آرامش و برکت در زندگی مردم دعا کرد.