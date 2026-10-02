به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تشریح حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، ۶ حق مسلمان بر مسلمان را تشریح کرد و سلام کردن، اجابت دعوت، خیرخواهی و مشورت، پاسخ به عطسه، عیادت بیمار و حضور در تشییع جنازه را از جلوه‌های عملی برادری و همبستگی در جامعه اسلامی دانست.

وی با اشاره به حدیث «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ سِتٌّ» که در صحیح مسلم روایت شده است، اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در این حدیث، اصول مهمی را برای تحکیم اخوت و برادری میان مسلمانان بیان فرموده‌اند که رعایت آنها می‌تواند زمینه‌ساز محبت، همدلی و انسجام بیشتر در جامعه باشد.

محمدی نخستین حق را سلام کردن هنگام دیدار عنوان کرد و گفت: سلام تنها یک تعارف نیست، بلکه پیام صلح، امنیت و محبت است و می‌تواند کینه و تکبر را از دل‌ها دور و روابط میان افراد را صمیمی‌تر کند.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه، پذیرفتن دعوت برادر مسلمان را دومین حق دانست و افزود: اجابت دعوت، به‌ویژه در مراسم خیر و شادی، نشانه احترام و موجب تقویت پیوندهای اجتماعی است و به انسان‌ها یادآوری می‌کند که در شادی‌ها و مناسبت‌های زندگی یکدیگر سهیم هستند.

وی در ادامه با اشاره به حق خیرخواهی و مشورت اظهار کرد: هنگامی که فردی از انسان طلب مشورت می‌کند، در حقیقت به او اعتماد کرده است؛ بنابراین پاسخ باید همراه با صداقت، دلسوزی و خیرخواهی باشد و انسان همان چیزی را برای برادر خود بخواهد که برای خودش می‌پسندد.

محمدی همچنین پاسخ به عطسه و دعا برای فردی که خداوند را حمد کرده است را از دیگر حقوق مسلمانان برشمرد و گفت: همین رفتارهای ساده، پیوندهای قلبی میان افراد را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد اعضای جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت نیستند.

وی عیادت از بیمار را دیگر حق مسلمان بر مسلمان دانست و با اشاره به جایگاه عیادت در آموزه‌های اسلامی، آن را موجب آرامش و دلگرمی بیمار عنوان کرد و افزود: فرد بیمار نباید در دوران سختی احساس کند که فراموش شده است.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه در ادامه، حضور در تشییع جنازه مسلمان را ششمین حق برشمرد و گفت: شرکت در تشییع و نماز جنازه، ادای احترام و ادای دین به حقوق برادری است و در عین حال، انسان را به یاد آخرت و حقیقت زندگی می‌اندازد.

محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت عملی کردن این آموزه‌ها در زندگی اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر این شش حق در جامعه رعایت شود، زمینه کینه، دشمنی و فاصله میان افراد کاهش می‌یابد و اخوت و محبت میان مسلمانان استحکام بیشتری پیدا می‌کند.