به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قنبر درویشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس اشاره به تحولات اخیر منطقه، از جمله خروج آمریکایی‌ها از عداق اظهار کرد: ملت‌های منطقه طی سال‌های گذشته نشان داده‌اند که اجازه نخواهند داد قدرت‌های خارجی سرنوشت آنها را تعیین کنند.

وی افزود: ملت‌های منطقه نمی‌خواهند منابع و ظرفیت‌های کشورهایشان در خدمت اهداف بیگانگان و دشمنان اسلام قرار گیرد.

درویشی با اشاره به تحولات یمن، لبنان، عراق و دیگر کشورهای منطقه افزود: آنچه امروز در منطقه مشاهده می‌شود، بیانگر تداوم ایستادگی ملت‌ها در برابر فشارهای خارجی است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به تلاش‌های روزافزون استکبار جهانی برای تضعیف محوز مقاومت در منطقه گفن: تلاش‌های دشمن برای تضعیف جبهه مقاومت، با وجود مقاومت مردم منطقه، نتوانسته اهداف مورد نظر دشمنان را محقق کند.

حضور میلیونی مردم عراق در تشییع شهدای مقاومت و رهبر شهید نشان از پیوند اعتقادی در منطقه است

امام جمعه موقت بندرعباس حضور مردم عراق در مراسم تشییع شهدای مقاومت و رهبر شهید انقلاب با را یکی از جلوه‌های آشکار پیوند ملت‌های منطقه دانست و گفت: مردم بغداد، نجف، کربلا و دیگر مناطق عراق با حضور گسترده خود در این مراسم، نشان دادند که جبهه مقاومت صرفاً یک جریان سیاسی نیست، بلکه با اعتقادات و اراده ملت‌های منطقه پیوند خورده است.

درویشی ادامه داد: این حضور گسترده، محاسبات کسانی را که تصور می‌کنند می‌توانند با فشار و اقدامات مختلف، مردم منطقه را از یکدیگر جدا کنند با چالش مواجه کرده است و آن‌ها را به سوی شکست نهایی سوق می‌دهد.

وی با اشاره به سابقه مداخلات قدرت‌های خارجی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تصریح کرد: ملت ایران اجازه نخواهد داد آمریکا، انگلیس و سایر قدرت‌های خارجی بار دیگر برای کشورهای منطقه تصمیم بگیرند یا در امور داخلی ملت‌ها دخالت کنند.

منابع منطقه نباید ابزار فشار قدرت‌های خارجی شود

امام جمعه موقت بندرعباس با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال ملت‌ها، اظهار کرد: همان‌گونه که ملت ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی ایستادگی کرده است، کشورهای منطقه نیز حق دارند منابع و ثروت‌های خود را در مسیر منافع ملت‌هایشان به کار بگیرند و اجازه ندهند نفت و سایر ظرفیت‌های منطقه به ابزار فشار علیه مردم تبدیل شود.

درویشی در ادامه با اشاره به نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح از سپاه پاسداران و ارتش گرفته تا فراجا، در شرایط مختلف در کنار مردم حضور داشته‌اند و علاوه بر تأمین امنیت، در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه نیز تلاش می‌کنند.

وی افزود: بخشی از امنیت و دستاوردهای امروز کشور حاصل سال‌ها ایستادگی ملت و نیروهای مسلح در برابر فشارها، تحریم‌ها، ترورها و اقدامات دشمنان است.

دشمن در تغییر مسیر انقلاب ناکام مانده است

آیت‌الله درویشی با اشاره به اقدامات آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمنان در دهه‌های گذشته تلاش‌های مختلفی برای تضعیف، از بین بردن یا منحرف کردن انقلاب اسلامی انجام داده‌اند، اما ملت ایران با تکیه بر مقاومت و پایداری در برابر این فشارها ایستاده است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این ایستادگی نشان می‌دهد فشار خارجی نمی‌تواند اراده ملت‌ها را از بین ببرد و تجربه سال‌های گذشته نیز مؤید همین واقعیت است.

مسئولان خدمت به مردم را یک وظیفه الهی بدانند

امام جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسئولان باید خدمت به مردم را صرفاً یک وظیفه اداری تلقی نکنند، بلکه هر خدمتی که برای مردم انجام می‌شود باید با نگاه به مسئولیت الهی و رعایت حق‌الناس همراه باشد.

درویشی همچنین بر ضرورت توجه جدی مسئولان به خانواده‌های شهدا تأکید کرد و افزود: مادران، همسران و فرزندان شهدا از سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و مسئولان باید خود را در برابر این خانواده‌ها مسئول بدانند و برای رفع مشکلات و تکریم آنان اهتمام داشته باشند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهدا و مقاومت اظهار کرد: دشمنی قدرت‌های استکباری با ملت ایران و جبهه مقاومت، اهمیت این جریان و جایگاه آن در معادلات منطقه را نشان می‌دهد و حفظ وحدت و ایستادگی باید همچنان مورد توجه جامعه باشد.

تربیت دینی فرزندان از خانه آغاز می‌شود

امام جمعه موقت بندرعباس در بخش پایانی خطبه‌ها با تأکید بر اهمیت نماز و تربیت دینی نسل آینده گفت: خانواده‌ها باید از دوران کودکی فرزندان خود را با نماز و آموزه‌های دینی آشنا کنند و زمینه شکل‌گیری شخصیت دینی و اخلاقی آنان را فراهم آورند.

آیت‌الله درویشی در پایان، خدمت صادقانه به مردم، توجه به خانواده‌های شهدا، حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و اهتمام به تربیت دینی فرزندان را از مهم‌ترین مسئولیت‌های جامعه عنوان کرد.