ملت ایران امروز در قدرتمندترین شرایط خود قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا تنها در پرهیز از گناه خلاصه نمی‌شود، بلکه انسان باید برای شناخت و درک فرمان الهی و وظیفه‌ای که بر عهده دارد تلاش کند و پس از شناخت وظیفه، به آن عمل کند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: فعالان و کنشگران فرهنگی و اجتماعی باید با دقت بیانات و پیام‌های رهبر معظم انقلاب را مطالعه کنند و مسیر ترسیم‌شده را بشناسند؛ چراکه این مسیر ادامه همان راهی است که امام خمینی(ره) ترسیم کردند و متناسب با شرایط روز ادامه یافته است.

امام جمعه ابهر افزود: گاهی برخی رفتارها و سخنان از سوی افرادی که خود را دلسوز نظام و انقلاب می‌دانند، مطرح می‌شود که با واقعیت‌های میدان و مسیر عزت و پیروزی ملت ایران تناسب ندارد. امروز نباید گرفتار ناامیدی و ترس شویم، بلکه باید واقعیت‌های قدرت و ظرفیت‌های کشور را ببینیم.

جنگ روانی دشمن برای القای پایان جمهوری اسلامی

مرادپور با اشاره به جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: یکی از محورهای این جنگ روانی، القای این موضوع است که جنگ، تحریم‌ها یا شهادت فرماندهان ارشد، نقطه پایان جمهوری اسلامی خواهد بود و دشمن دائماً تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که کار ایران تمام شده است.

وی ادامه داد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس در شرایطی که با کمبود امکانات، تحریم و محدودیت‌های فراوان مواجه بود، ایستادگی کرد و از آن میدان سربلند بیرون آمد. امروز نیز فاصله توانمندی‌های کشور با آن دوران بسیار زیاد است و دشمن نسبت به توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران نگرانی دارد.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه ملت ایران پس از هر مرحله دشوار، با توان بیشتری به میدان بازگشته است، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کند با فشار و آسیب می‌تواند ملت ایران را از میدان خارج کند، در حالی که تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است که ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی کرده و از هر مرحله با ظرفیت بیشتری عبور کرده است.

واقعیت زنان ایران، حضور و ایستادگی در میدان است

مرادپور در ادامه با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی، گفت: واقعیت زنان ایران، حضور و پیشگامی آنان در میدان مبارزه و ایستادگی است؛ زنانی که فرزندان شهید خود را تقدیم کرده‌اند و در عرصه‌های مختلف برای دفاع از کشور و ارزش‌های خود حضور داشته‌اند.

وی افزود: نمونه‌های فراوانی از ایثار و فداکاری زنان ایرانی وجود دارد؛ زنانی که حتی زیورآلات و داشته‌های شخصی خود را برای کمک به جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان اهدا کرده‌اند. اینها بخشی از واقعیت جامعه زنان ایران است و نباید تصویری که جریان رسانه‌ای دشمن از جامعه ایرانی ارائه می‌کند، به عنوان واقعیت پذیرفته شود.

امام جمعه ابهر همچنین با اشاره به فضاسازی دشمن درباره گسست نسلی و فاصله میان نسل جدید و نسل‌های گذشته، بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند اینگونه القا کند که جامعه ایران خسته شده و نسل جدید ارتباطی با آرمان‌های انقلاب ندارد، در حالی که حضور مردم و جوانان در میدان‌های مختلف و مشارکت گسترده آنان، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، جامعه را منفعل کند

مرادپور با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای درباره تهدیدهای نظامی دشمن، گفت: دشمن تلاش می‌کند با بزرگ‌نمایی توان نظامی خود و مطرح کردن موضوعاتی همچون حضور ناوها و احتمال ورود کشورهای مختلف به درگیری، در جامعه هراس ایجاد کند.

وی افزود: در برابر این تهدیدها باید محاسبات واقعی را در نظر گرفت. کسی که در میدان حضور دارد و از مقابله با دشمن هراسی ندارد، با کسی که از میدان فاصله گرفته و به دنبال نقطه امن می‌گردد، قابل مقایسه نیست.

امام جمعه ابهر خاطرنشان کرد: بخشی از این فضاسازی‌ها با هدف تضعیف روحیه مردم انجام می‌شود و لازم است جامعه در برابر این جنگ روانی هوشیار باشد و واقعیت‌های میدان را از تبلیغات دشمن تفکیک کند.

مرادپور با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی به عقب بازنخواهد گشت، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کند می‌تواند شرایط گذشته را دوباره به کشور بازگرداند، اما ملت ایران مسیر خود را شناخته است و اجازه نخواهد داد دوران وابستگی و تحقیر دوباره تکرار شود.

وی با اشاره به ضرورت شناخت تاریخ معاصر ایران، افزود: یکی از ضعف‌های ما این است که تصور می‌کنیم همه مردم از شرایط کشور در دوران قاجار و پهلوی اطلاع دارند، در حالی که باید واقعیت‌های آن دوران برای نسل جدید تبیین شود.

امام جمعه ابهر ادامه داد: کشور در آن دوران با مشکلاتی همچون ضعف ساختارهای اداری، وابستگی به قدرت‌های خارجی، فشار اقتصادی و دخالت بیگانگان مواجه بود و لازم است نسل جدید بداند که کشور در چه شرایطی قرار داشته است.

مرادپور با اشاره به روی کار آمدن رضاخان گفت: در آن دوره، استقلال سیاسی کشور به معنای واقعی وجود نداشت و در مقاطع مختلف، تصمیمات اساسی کشور تحت تأثیر قدرت‌های خارجی قرار می‌گرفت. این واقعیت‌های تاریخی باید برای نسل جدید تبیین شود تا تفاوت شرایط گذشته و امروز را بهتر بشناسد.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های علمی، مدیریتی و دفاعی قابل توجهی برخوردار است، اظهار کرد: ملت ایران امروز از انسجام و اقتدار برخوردار است و این دستاوردها در شرایطی به دست آمده که کشور سال‌ها با فشار و تحریم مواجه بوده است.

امام جمعه ابهر افزود: امروز در کشور مدیرانی حضور دارند که از نظر علمی در بالاترین سطوح دانشگاهی قرار دارند و افزایش سطح مطالبات مردم از مسئولان نیز نشان‌دهنده رشد و افزایش آگاهی جامعه است.

مرادپور تأکید کرد: نباید تصور کرد شرایط امروز کشور همیشه به همین شکل بوده است. ملت ایران مسیر طولانی و دشواری را طی کرده تا به جایگاه امروز برسد و شناخت این مسیر برای نسل جدید ضروری است.

ملت ایران اهل ایستادگی و ظلم‌ستیزی است

وی با اشاره به روحیه تاریخی مردم ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ این سرزمین، روحیه ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و ایستادگی داشته است. مردم ایران نشان داده‌اند که در برابر ظلم و تحقیر تسلیم نمی‌شوند و از عزت و استقلال کشور دفاع می‌کنند.

امام جمعه ابهر گفت: امروز نیز یکی از مهم‌ترین وظایف ما شناخت درست شرایط، شناخت وظیفه و حرکت در مسیر عزت و سربلندی کشور است و نباید اجازه دهیم جنگ روانی دشمن، واقعیت‌های جامعه و ظرفیت‌های ملت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد.