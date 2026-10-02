امام جمعه عسلویه: ظرفیت روستاهای شهرستان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت آگاهی و علم در مسائل تربیتی اظهار کرد: بسیاری از گناهان و خطاها ناشی از جهل و بی‌اطلاعی است و انسان باید در مسائل مختلف با افزایش دانش و آگاهی، از برداشت‌های نادرست و قضاوت‌های عجولانه پرهیز کند.

وی با استناد به آیه ۱۵۴ سوره آل‌عمران افزود: قرآن کریم درباره گروهی که پس از شکست در جنگ احد دچار بدگمانی شدند، می‌فرماید «یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ»؛ بنابراین بخشی از بدبینی‌ها و برداشت‌های نادرست ریشه در جهل و ناآگاهی دارد.

تبیین پیام رهبر انقلاب و ضرورت تقویت انسجام ملی

امام جمعه عسلویه با اشاره به مناسبت‌های هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، بر ضرورت توجه به محورهای اصلی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: در این پیام، پیوند میان تاریخ دفاع مقدس، مفاهیم قرآنی و تجربه مقاومت ملت ایران مورد توجه قرار گرفته است.

محمدی ادامه داد: تبیین وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی، تشریح زمینه‌های جنگ تحمیلی، تأکید بر ظرفیت بازسازی و استمرار حرکت نظام اسلامی و همچنین توجه به جایگاه واقعی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی از محورهای مهم این پیام است.

وی با اشاره به شهید سیدحسن نصرالله افزود: گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و توجه به نقش آنان در تحولات منطقه، بخشی از ادبیات مقاومت در سال‌های اخیر است و مسیر مقاومت را با امید به پیروزی نهایی دنبال می‌کند.

امام جمعه عسلویه همچنین با اشاره به تحولات منطقه و احتمال شکل‌گیری شرایط جدید جنگی اظهار کرد: در هرگونه محاسبه درباره تقابل ایران و آمریکا باید مجموعه ظرفیت‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جنگ طولانی می‌تواند برای طرفین هزینه‌های سنگینی ایجاد کند، افزود: آمادگی نیروهای مسلح و انسجام اجتماعی از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی کشور است و تقویت وحدت و همبستگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدی با اشاره به تجمعات شبانه مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی گفت: حضور مردم و همراهی آنان با کشور در شرایط حساس، یکی از مؤلفه‌های مهم انسجام اجتماعی است و مسئولان باید زمینه مشارکت طیف‌های مختلف مردم را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: این حضور زمانی می‌تواند فراگیرتر شود که از انحصارگرایی فاصله گرفته شود و زمینه حضور اقشار مختلف جامعه با رویکردی ملی و فراگیر فراهم شود.

امام جمعه عسلویه از حضور و همراهی مردم شهرستان و تلاش نیروهای سپاه و مجموعه مسئولان شهرستان در شرایط حساس تقدیر کرد.

دفاع مقدس و دستاوردهای جنگ

محمدی با اشاره به جنگ هفت‌ماهه، اظهار کرد: بررسی تحولات جنگ نشان می‌دهد که آثار آن را می‌توان در حوزه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای مورد بررسی قرار داد.

وی در حوزه نظامی، به حفظ انسجام ساختارهای نظامی و سیاسی، تداوم توان موشکی و مقابله با حملات دشمن اشاره کرد و گفت: در حوزه اقتصادی نیز تداوم فعالیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی و استمرار تولید و صادرات نفت از موضوعات قابل توجه بوده است.

امام جمعه عسلویه افزود: در حوزه اجتماعی نیز تقویت انسجام ملی، افزایش همراهی مردم با نیروهای مسلح و استمرار حضورهای مردمی از جمله موضوعات مهم بود و در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر معادلات جدید تأثیر گذاشته است.

وی با تأکید بر اهمیت جنگ روایت‌ها اظهار کرد: رسانه در تحولات امروز نقش مهمی دارد و تغییر روایت‌ها درباره تحولات منطقه و تقویت روحیه مقاومت، بخشی از عرصه تقابل ادراکی میان طرف‌های درگیر است.

تقدیر از تلاش‌های فراجا در تأمین امنیت

محمدی با گرامیداشت هفته انتظامی گفت: نیروهای فراجا در مسیر تأمین امنیت کشور شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند و بخشی از این شهدا در جریان مأموریت، ایستگاه‌های بازرسی، گشت‌های انتظامی و مقابل کلانتری‌ها جان خود را برای امنیت مردم فدا کرده‌اند.

وی با اشاره به تقدیم هزاران شهید از سوی مجموعه انتظامی در دوران دفاع مقدس، از تلاش‌های فرماندهی انتظامی و کارکنان فراجا در شهرستان عسلویه تقدیر کرد و خواستار همکاری بیشتر مردم و مسئولان با مجموعه انتظامی شد.

امام جمعه عسلویه همچنین با اشاره به تحولات یمن گفت: استمرار جنگ در یمن هزینه‌های سنگینی برای طرف‌های درگیر ایجاد کرده و تحولات این کشور نشان‌دهنده پیچیدگی معادلات امنیتی منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به روابط ایران و عراق اظهار کرد: همدلی ملت‌های ایران و عراق از ظرفیت‌های مهم منطقه به شمار می‌رود و پیوند میان دو ملت در تحولات مختلف منطقه‌ای آثار خود را نشان داده است.

محمدی یاد شهدای مقاومت، به‌ویژه شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را گرامی داشت و بر اهمیت وحدت و همکاری ملت‌های منطقه تأکید کرد.

توجه به ظرفیت روستاهای عسلویه

امام جمعه عسلویه با اشاره به روز ملی روستا و عشایر گفت: قدرت ملی تنها در صنایع بزرگ، کلان‌شهرها و پروژه‌های بزرگ زیرساختی شکل نمی‌گیرد، بلکه کشوری قدرتمند است که روستاهای آن زنده، مولد و دارای جمعیت فعال باشند.

وی افزود: روستاهای شهرستان عسلویه از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه کشاورزی، گردشگری، تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند و باید این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی مناسب فعال شوند.

محمدی بر ضرورت توانمندسازی روستاها تأکید کرد و گفت: توجه به روستاها نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند و لازم است ظرفیت‌های واقعی آنها شناسایی و برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به سالروز عملیات طوفان‌الاقصی اظهار کرد: این عملیات در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، برابر با ۱۵ مهر ۱۴۰۲، به یکی از رخدادهای مهم تحولات معاصر غرب آسیا تبدیل شد و مسئله فلسطین را بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جهان قرار داد.

امام جمعه عسلویه در پایان با گرامیداشت روز دامپزشکی از تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه در حوزه سلامت جامعه تقدیر کرد و خواستار همکاری و همراهی بیشتر مردم و مسئولان با مجموعه دامپزشکی شهرستان شد.