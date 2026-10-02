به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چرام با اشاره به عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ اظهار کرد: این رویداد به‌عنوان یک شوک راهبردی، تأثیرات عمیقی بر معادلات سیاسی، نظامی و اجتماعی منطقه گذاشته و بخشی از پیامدهای آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.

وی افزود: یکی از نتایج مهم این تحولات، افزایش توجه افکار عمومی جهان به مسئله فلسطین است؛ به‌گونه‌ای که پس از این عملیات، در کشورهای مختلف به‌ویژه در اروپا، موجی از اعتراضات و انتقادات نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی شکل گرفت و موضوع فلسطین بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفت.

امام جمعه چرام با اشاره به تغییر موازنه‌های منطقه‌ای ادامه داد: این رخداد، نقش گروه‌های مقاومت را در معادلات منطقه‌ای برجسته‌تر کرد و نشان داد که این جریان‌ها توانایی انجام عملیات‌های پیچیده و اثرگذار را دارند.

افشار با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت تصریح کرد: نمی‌توان از طوفان‌الاقصی سخن گفت و از حماسه‌آفرینان آن یاد نکرد؛ شهیدان یحیی سنوار و محمد ضیف از جمله چهره‌هایی هستند که نام و راه آنان در تاریخ مقاومت ماندگار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه، به‌ویژه در عراق، گفت: تجربه دو دهه حضور آمریکا نشان داد که این حضور نه‌تنها امنیت پایدار ایجاد نکرد، بلکه با پیامدهای امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای همراه بوده است.

امام جمعه چرام تأکید کرد: خروج آمریکا از عراق، بخشی از روند مقابله با حضور نظامی بیگانگان در منطقه است و این مسیر باید با ایستادگی ملت‌های منطقه ادامه یابد.

افشار در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت تقوا و خودکنترلی در جامعه بیان کرد: باور به حضور و نظارت امام زمان (عج) می‌تواند انسان را از گناه، تندخویی و رفتارهای ناپسند دور کرده و زمینه‌ساز اصلاح فردی و اجتماعی شود.

وی همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش‌های شبانه‌روزی این نیرو در تأمین امنیت قدردانی کرد و گفت: برقراری نظم و امنیت بدون همراهی مردم ممکن نیست و جامعه باید با قانون‌مداری و همکاری با پلیس، در مسیر ارتقای امنیت گام بردارد.

امام جمعه چرام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی، بر نقش معتمدان و بزرگان در فرهنگ‌سازی تأکید کرد و افزود: مقابله با رفتارهای پرخطر و ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند هم‌افزایی همه اقشار جامعه است تا امنیت و آرامش پایدار در جامعه تقویت شود.