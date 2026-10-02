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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

طوفان‌الاقصی و معادلات تازه غرب آسیا؛ تأکید بر تداوم اخراج آمریکا

طوفان‌الاقصی و معادلات تازه غرب آسیا؛ تأکید بر تداوم اخراج آمریکا

چرام- امام جمعه چرام با توصیف طوفان‌الاقصی به‌عنوان نقطه عطف تحولات منطقه، بر تقویت گفتمان مقاومت و ضرورت تداوم خروج آمریکا از غرب آسیا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چرام با اشاره به عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ اظهار کرد: این رویداد به‌عنوان یک شوک راهبردی، تأثیرات عمیقی بر معادلات سیاسی، نظامی و اجتماعی منطقه گذاشته و بخشی از پیامدهای آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.

وی افزود: یکی از نتایج مهم این تحولات، افزایش توجه افکار عمومی جهان به مسئله فلسطین است؛ به‌گونه‌ای که پس از این عملیات، در کشورهای مختلف به‌ویژه در اروپا، موجی از اعتراضات و انتقادات نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی شکل گرفت و موضوع فلسطین بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفت.

امام جمعه چرام با اشاره به تغییر موازنه‌های منطقه‌ای ادامه داد: این رخداد، نقش گروه‌های مقاومت را در معادلات منطقه‌ای برجسته‌تر کرد و نشان داد که این جریان‌ها توانایی انجام عملیات‌های پیچیده و اثرگذار را دارند.

افشار با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت تصریح کرد: نمی‌توان از طوفان‌الاقصی سخن گفت و از حماسه‌آفرینان آن یاد نکرد؛ شهیدان یحیی سنوار و محمد ضیف از جمله چهره‌هایی هستند که نام و راه آنان در تاریخ مقاومت ماندگار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه، به‌ویژه در عراق، گفت: تجربه دو دهه حضور آمریکا نشان داد که این حضور نه‌تنها امنیت پایدار ایجاد نکرد، بلکه با پیامدهای امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای همراه بوده است.

امام جمعه چرام تأکید کرد: خروج آمریکا از عراق، بخشی از روند مقابله با حضور نظامی بیگانگان در منطقه است و این مسیر باید با ایستادگی ملت‌های منطقه ادامه یابد.

افشار در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت تقوا و خودکنترلی در جامعه بیان کرد: باور به حضور و نظارت امام زمان (عج) می‌تواند انسان را از گناه، تندخویی و رفتارهای ناپسند دور کرده و زمینه‌ساز اصلاح فردی و اجتماعی شود.

وی همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش‌های شبانه‌روزی این نیرو در تأمین امنیت قدردانی کرد و گفت: برقراری نظم و امنیت بدون همراهی مردم ممکن نیست و جامعه باید با قانون‌مداری و همکاری با پلیس، در مسیر ارتقای امنیت گام بردارد.

امام جمعه چرام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی، بر نقش معتمدان و بزرگان در فرهنگ‌سازی تأکید کرد و افزود: مقابله با رفتارهای پرخطر و ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند هم‌افزایی همه اقشار جامعه است تا امنیت و آرامش پایدار در جامعه تقویت شود.

کد مطلب 6965295

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