«طوفان الاقصی» شکست هیمنه پوشالی اسرائیل؛ دشمنان محکوم به نابودی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی عامری ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن اشاره به خطبه ۲۳۰ نهج البلاغه بیان کرد: امام علی(ع) می فرمایند تقوا کلید هر در بسته و زنجیره معاد است همچنین تقوا عامل آزادگی از هر گونه بردگی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در کلام امام علی(ع) تقوا نجات از هر نوع هلاکت است، افزود: این کلام نورانی نشان از اهمیت تقوا الهی در زندگی انسان مومن می دهد.

امام جمعه موقت آرادان در ادامه با اشاره به رسالت های مردم در قبال امام جامعه بیان کرد: همه ما موظف هستیم امروز پیام هایی که از جانب رهبر معظم انقلاب صادر می شود را مطالعه و نکات آن را به کار ببندیم.

عامری با بیان اینکه ما می گوییم گوش به فرمان رهبری هستیم اما باید این فرمان ها را از کجا بیاوریم؟ بیان داشت: توجه به پیام های معظم له با توجه به شرایط امروز که دشمن ملعون ایجاد کرده، راه ارتباطی امت با امام شان است و لذا توجه به پیام های ایشان اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه پیام نورانی رهبر انقلاب در خصوص هفته دفاع مقدس و شهادت شهید نصرالله از جمله پیام های مهمی بود که باید مورد بازخوانی قرار گیرد، افزود: ایشان فرمودند آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر تکرار نخواهد شد.

امام جمعه موقت آرادان با بیان اینکه این پیام به سران کشورهای دنیا و دشمنان است که بدانند نقشه هایشان فایده ای ندارد، بیان داشت: دشمنان به خصوص ترامپ و نتانیاهو ملعون و پهلوی، آرزوهایشان را در قبال ایران اسلامی به گور خواهند برد.

عامری همچنین به روز جهانی حماسه فلسطین هم اشاره کرد و ابراز داشت: این هفته سالروز طوفان الاقصی عملیات بزرگ حماس و جبهه مردمی فلسطین است عملیاتی که سبب هلاکت و اسارت بسیاری از فرماندهان اسرائیلی شد تا جایی که خودشان اذعان دارند هفتم اکتبر خونین ترین و مرگ بار ترین روز اسرائیل بوده است.

وی با بیان اینکه فلسطینی ها در طوفان الاقصی درس بزرگی به اسرائیلی ها دادند، افزود: اسرائیلی که ادعا می کرد اطلاعات قوی و نیروهای مسلح قوی دارد چنان شکستی از نیروهای مردمی فلسطین خوردند که در تاریخ به یادگار ماند و ما نیز اعلام می داریم که دشمنان بدانند محکوم به نابودی هستند.