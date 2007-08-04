هم اندیشی "مولانا در آئینه مثنوی" در لندن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با عنوان "سمینار مولانا در آیینه مثنوی" و به مناسبت نکوداشت هشتصدمین سالروز تولد مولانا توسط سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برگزار شد.

دکتر "علی محمد حلمی" رایزن فرهنگی ایران در آغاز این هم ‌اندیشی، مولانا را از شخصیت‌هایی معرفی کرد که با وجود آنکه اهل سنت بود، از شیفتگان فروتنی، عدالت، اخلاص و شجاعت امام علی(ع) نیز به شمار می‌رفت.

"پیامبر اسلام و مولانا"، "هجرت مولانا از بلخ به قونیه"، "مثنوی به مثابه آئینه" و "انسان در مثنوی" موضوعات سخنرانی‌های این هم‌اندیشی بود که با حضور جمع کثیری از ادب دوستان و مشتاقان فرهنگ ایرانی در تالار فردوسی رایزنی فرهنگی ایران برگزار شد.

"سید احمد سام" روزنامه‌نگار مقیم لندن، خانم دکتر احمدی پژوهشگر دانشگاه، کیومرث امیری دانشجوی دکترا، و دکتر محمد باقر سعیدی روشن استاد دانشگاه به ترتیب درباره موضوعات این هم اندیشی سخنرانی کردند.

تکمیل مکارم اخلاق، راز داری، رایزنی با مردم در عین اتصال به وحی، دل بیداری و جاویدان بودن آیین محمدی از مواردی بود که سیداحمد سام در تبیین صفات انعکاس یافته حضرت محمد (ص) در اثر مولانا با ذکر نمونه‌های ادبی به آنها پرداخت.

در ادامه خانم احمدی با مرور شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خوارزمشاهیان، علت مهاجرت "بهاء‌الدین ولد" مشهور به "سلطان العلما" پدر مولانا از ماوراء النهر به آسیای صغیر را بروز ناامنی ناشی از حمله اقوام مغول در خراسان آن زمان، امن بودن مناطق غربی و شکل‌گیری نهضت صوفیه دانست. وی "شمس تبریزی" را نیز از عرفایی دانست که تحت تاثیر همین شرایط به غرب قلمرو خلافت اسلامی هجرت کرده بود.

کیومرث امیری نیز در این نشست تفسیرها و شرح‌های نوشته شده بر مثنوی را از دو نوع صوری و دلیلی معرفی کرد که به ترتیب به شکل ظاهری و پیام باطنی اشعار این اثر مولانا پرداخته‌اند.

وی با تشبیه مثنوی به آئینه‌ای که مانند معیاری برای محک زدن احوال انسانی عمل می‌کند، شناخت باطن، شناخت عشق و انسان شناسی را از ویژگی‌های این آیینه دانست.

امیری که هماهنگی اجرای این هم‌اندیشی را نیز برعهده داشت، در گشایش این برنامه مولانا را از جمله افرادی معرفی کرد که "نیستند اما هستند" و در تشریح این عبارت گفت: مولانا با وجود آنکه هشتصد سال از تولدش می‌گذرد، به این علت ماندگار شده که سخنانش بوی آفرینندگی می‌دهد.

سعیدی روشن سخنران پایانی سمینار مولانا در آئینه مثنوی بود که مثنوی را مرامنامه انسان شناسی و انسان بودن دانست. وی با تاکید بر نقش محوری دین در زندگی انسان گفت: پیام های دینی برگرفته از مثنوی زدودن غفلت‌ها، والا بودن منزلت انسان، آگاهانیدن انسان نسبت به حقیقت جهان و تلاش و پویایی در زندگی است.