چین خواستار تحقیقات در مورد نشت ویروس کرونا از آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، این مقام وزارت خارجه چین تصریح کرد: اگر آمریکا بر روی فرضیه نشت ویروس کرونا از آزمایشگاه اصرار دارد، آنها خود باید در این زمینه سرمشق باشند و از سازمان بهداشت جهانی دعوت کنند تا در مورد آزمایشگاه‌های بیماری‌های عفونی فورت دتریک وابسته به ارتش آمریکا و نیز آزمایشگاه‌های دانشگاه کارولینای شمالی تحقیق کند.

فو کونگ مدیر کل اداره کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در پکن گفته است: با توجه به اینکه بر مبنای روحیه تعاون و عدالت خواهی چین، تا به حال دو بار از مؤسسه ویروس شناسی ووهان بازدید شده، باید دو نهاد مشابه آمریکایی نیز مورد تحقیق و بازدید قرار بگیرند.

روز سه شنبه چن شو نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل در ژنو از سازمان بهداشت جهانی خواست تا از دو نهاد مشابه با مؤسسه ویروس شناسی ووهان در آمریکا بازدید کنند. به گفته فو کونگ جامعه بین المللی و از جمله افکار عمومی در آمریکا از مدت‌ها قبل نگرانی‌های جدی در مورد فورت دتریک داشته‌اند. وی افزوده که به تازگی بیش از ۲۵ میلیون کاربر اینترنت در سراسر جهان نامه‌ای سرگشاده را خطاب به سازمان بهداشت جهانی امضا کرده و خواستار تحقیقات از فورت دتریک شده‌اند.

این آزمایشگاه در مرکز فعالیت‌های نظامی – زیستی آمریکا قرار دارد و مشهور است که تاریک‌ترین و مخفی ترین آزمایش‌های دولت و ارتش آمریکا در این محل انجام می‌شود. این مرکز با دانشگاه کارولینای شمالی نیز همکاری نزدیک دارد و بر اساس اطلاعات موجود از ابتدای سال ۲۰۰۳ این مؤسسه برای دستکاری و اصلاح ویروس‌های کرونای مرتبط با سارس اقدام کرده است. از سوی دیگر، رخدادهای امنیتی زیستی متعددی در ارتباط با این آزمایشگاه اتفاق افتاده که از جمله آنها می‌توان به تعطیلی آن در جولای سال ۲۰۱۹ به علت نگرانی‌های مربوط به رویه‌های مهار و نگهداری اشاره کرد.

علاوه بر این تا به حال گزارش‌هایی در مورد وقوع برخی بیماری‌های تنفسی در جوامع مسکونی نزدیک به فورت دتریک منتشر شده که علائم بسیاری از این بیماری‌های شبیه به بیماری کووید – ۱۹ است. علل شیوع این بیماری‌ها نیز هرگز مشخص نشد.

آمریکا دارای بیش از ۲۰۰ آزمایشگاه پزشکی – زیستی در سراسر جهان است و به طور قطع فعالیت‌های فراوانی در این زمینه در سراسر جهان انجام می‌دهد.