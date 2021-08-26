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۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۱۸

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی اصفهان:

هوای اصفهان با وجود کاهش غبارآلودگی ناسالم است

هوای اصفهان با وجود کاهش غبارآلودگی ناسالم است

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: غبارآلودگی هوای اصفهان طی دو روز گذشته کاهش یافته است اما تا صبح امروز شاخص‌ کیفی هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

حجت‌الله علی عسگریان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوی پایدار طی پنج روز آینده در سطح استان اصفهان حاکم است و آسمان بیشتر مناطق در این مدت صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: کاشان با دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5289877

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