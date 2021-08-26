هوای اصفهان با وجود کاهش غبارآلودگی ناسالم است

حجت‌الله علی عسگریان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوی پایدار طی پنج روز آینده در سطح استان اصفهان حاکم است و آسمان بیشتر مناطق در این مدت صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: کاشان با دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.