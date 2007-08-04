بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در اجرای برنامه بازرسی‌های مستمر سال جاری، بازرسان این سازمان با استقرار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصان مربوطه، به بررسی عملکرد حساب دخیره ارزی طی برنامه چهارم توسعه می‌پردازند.

بررسی مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در طول برنامه چهارم توسعه، در زمینه برداشت و استفاده از حساب ذخیره ارزی، بررسی واریز مازاد درآمدد نفتی به حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید فروش نفت خام و میزان آن در بانک‌های عامل و نیز بررسی عملکرد، از حیث تأمین مصارف بودجه عمومی دولتی، از محل صندوق ذخیره ارزی، طی سنوات 84 و 85 از محورهای این بازرسی‌هاست.

این گزارش حاکی است، در بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی طی برنامه چهارم توسعه، همچنین عملکرد این حساب درخصوص سرمایه‌گذاری و تأمین اثربخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی، کارآفرینی صنعتی، مدنی، کشاورزی و نوع طرح‌های بهره‌مندی از تسهیلات مذکور از حیث انتفاعی و غیرانتفاعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عملکرد بانک‌های عامل در زمینه پرداخت تسهیلات و نیز وظایف پیش‌بینی شده جهت اخذ تضمین کافی به هنگام پرداخت وام و بازپرداخت و واریز اصل و سود تسهیلات نیز از محورهای بازرسی از عملکرد حساب ذخیره‌ ارزی از سوی سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور از اول مرداد ماه برای انجام این مأموریت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر شده‌اند.