دادگستری فارس به مسائل بازارهای تاریخی استان ورود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شه دوست شیرازی در خصوص دیدار با رئیس کل دادگستری فارس، گفت: دستگاه قضائی در فارس با ایجاد فضای مثبت حمایتی در تحقق اهدافی همچون صیانت و حفاظت از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی، این ادارهکل را همراهی کرده است.
وی تصریح کرد: مجموعه دادگستری با دستور ویژه رئیسکل دادگستری استان به صورت جدیتری به مسائل میراثفرهنگی، بازارهای تاریخی و علیالخصوص بازار وکیل شیراز ورود خواهد کرد.
او ادامه داد: برخی رویدادهای فاخر فرهنگی در حال برنامه ریزی است و در هفته گردشگری زوایای پنهان سه حوزه این اداره کل با محوریت مناسبتهای ایام اربعین حسینی تا ٢٨ صفر را برنامهریزی کردهایم و برنامههای آئینی فاخری با حمایت دادگستری فارس به اجرا در خواهد آمد.
شهدوست شیرازی تاکید کرد: از حمایتهای دستگاه قضائی فارس برای همکاری در صیانت و حفاظت از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی نهایت تشکر را داریم و امید است با حمایتهای بیشتر بتوانیم دست سودجویان از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی را کوتاه سازیم.
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