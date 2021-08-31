  1. استانها
  2. فارس
۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

مدیر کل میراث فرهنگی فارس:

دادگستری فارس به مسائل بازارهای تاریخی استان ورود می کند

دادگستری فارس به مسائل بازارهای تاریخی استان ورود می کند

شیراز - مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس گفت: دادگستری فارس به مسائل و مشکلات بازارهای تاریخی علی‌الخصوص بازار وکیل شیراز ورود می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شه دوست شیرازی در خصوص دیدار با رئیس کل دادگستری فارس، گفت: دستگاه قضائی در فارس با ایجاد فضای مثبت حمایتی در تحقق اهدافی همچون صیانت و حفاظت از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی، این اداره‌کل را همراهی کرده است.

وی تصریح کرد: مجموعه دادگستری با دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری استان به صورت جدی‌تری به مسائل میراث‌فرهنگی، بازارهای تاریخی و علی‌الخصوص بازار وکیل شیراز ورود خواهد کرد.

او ادامه داد: برخی رویدادهای فاخر فرهنگی در حال برنامه ریزی است و در هفته گردشگری زوایای پنهان سه حوزه این اداره کل با محوریت مناسبت‌های ایام اربعین حسینی تا ٢٨ صفر را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برنامه‌های آئینی فاخری با حمایت دادگستری فارس به اجرا در خواهد آمد.

شه‌دوست شیرازی تاکید کرد: از حمایت‌های دستگاه قضائی فارس برای همکاری در صیانت و حفاظت از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی نهایت تشکر را داریم و امید است با حمایت‌های بیشتر بتوانیم دست سودجویان از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی را کوتاه سازیم.

کد مطلب 5293458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها