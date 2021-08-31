دادگستری فارس به مسائل بازارهای تاریخی استان ورود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شه دوست شیرازی در خصوص دیدار با رئیس کل دادگستری فارس، گفت: دستگاه قضائی در فارس با ایجاد فضای مثبت حمایتی در تحقق اهدافی همچون صیانت و حفاظت از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی، این اداره‌کل را همراهی کرده است.

وی تصریح کرد: مجموعه دادگستری با دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری استان به صورت جدی‌تری به مسائل میراث‌فرهنگی، بازارهای تاریخی و علی‌الخصوص بازار وکیل شیراز ورود خواهد کرد.

او ادامه داد: برخی رویدادهای فاخر فرهنگی در حال برنامه ریزی است و در هفته گردشگری زوایای پنهان سه حوزه این اداره کل با محوریت مناسبت‌های ایام اربعین حسینی تا ٢٨ صفر را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برنامه‌های آئینی فاخری با حمایت دادگستری فارس به اجرا در خواهد آمد.

شه‌دوست شیرازی تاکید کرد: از حمایت‌های دستگاه قضائی فارس برای همکاری در صیانت و حفاظت از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی نهایت تشکر را داریم و امید است با حمایت‌های بیشتر بتوانیم دست سودجویان از آثار، عرصه و حریم آثار تاریخی را کوتاه سازیم.