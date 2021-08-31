مطالبات کتابفروشان از «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، مطالبات کتابفروشی‌های عضو طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به‌عنوان متولی طرح، با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسویه و پرداخت شد.

در این‌طرح که با مشارکت و استقبال ۹۷۴ کتابفروشی از ۳۱ استان کشور برگزار شد، ۴۷۴ هزار و ۹۱۶ نسخه کتاب به ارزش ۲۷۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۲۴ ریال از سوی ۱۳۹ هزار و ۱۰۸ نفر در کل کشور خریداری شد.

هجدهمین دوره از طرح‌های فصلی فروش کتاب از ۹ مرداد آغاز به کار کرد و تا ۱۵ مرداد در سراسر کشور ادامه داشت.