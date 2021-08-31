هدف دشمن ناامن کردن جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان پایگاه پدافند هوایی شهرآباد که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: قدرت و توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی باید روز به روز تقویت شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به تداوم عداوت و کینه‌توزی نظام استکباری با نظام اسلامی، گفت: کشور و نظام اسلامی ما دشمنان همیشه فعالی دارد که حتی لحظه‌ای از دشمنی با مردم دست‌بردار نیستند.

وی با بیان اینکه دشمنی جبهه استکبار با نظام اسلامی ریشه‌ای و اساسی است، افزود: به همین دلیل در کل دنیا هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که مثل ما از ابتدای انقلاب تاکنون همه گونه تحریم را تجربه کرده باشد و جبهه استکبار حتی روزبه‌روز بر تحریم‌های خود علیه آن کشور بیفزاید.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: با وجود این تهدیدها و تحریم‌ها ملت ما مقاوم و محکم در برابر دشمنان ایستاده و با اتکای به توان و توانمندی داخلی در پی خنثی‌سازی تحریم‌ها و اعتلا در ابعاد مادی و معنوی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به قصد دشمنان برای ناامن سازی ایران اسلامی، گفت: در دهه‌های اخیر هفت بار در منطقه خاورمیانه جنگ به وقوع پیوسته که هدف پشت پرده تمام این جنگ‌ها نیز تسخیر و یا حداقل ناامن کردن ایران اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه این ناامنی شامل ناامنی اجتماعی و فکری نیز می‌شود، اظهار کرد: در برابر این قصد دشمنان، نیاز به بیداری دائم مردم و مسئولین سیاسی و نظامی داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در انتها گفت: عزت، آزادی و اقتدار از شعارها و دستاوردهای اصلی انقلاب ما بوده و در مسیر حفظ این دستاوردهای والا باید مراقب باشیم دچار غفلت نشویم؛ زیرا غفلت سر منشأ تمام ناامنی‌ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی و … است.