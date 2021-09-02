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۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۳:۱۶

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

مجمع نمایندگان در حال بررسی گزینه‌های استانداری لرستان است

مجمع نمایندگان در حال بررسی گزینه‌های استانداری لرستان است

نورآباد- نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس با بیان اینکه مجمع نمایندگان در حال بررسی گزینه‌های استانداری لرستان است، گفت: کارآمدی و با تجربه بودن مهم‌ترین موارد مدنظر در این رابطه است.

یحیی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تعیین استاندار ویژه برای لرستان اظهار داشت: مجمع نمایندگان لرستان در این رابطه سه بار تشکیل جلسه داده تا افرادی که توان استاندار بودن و اینکه کِشتی به گِل نشسته لرستان را نجات دهد را انتخاب کند.

وی عنوان کرد: دنبال این هستیم که یک نیروی کارآمد، توانمند و با تجربه برای استانداری لرستان انتخاب شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بومی و غیر بومی فرد مهم نیست، مهم این است که فردی که توانمند است به عنوان استاندار لرستان انتخاب شود.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که گزینه‌های خاصی در این رابطه مطرح و نهایی شده است؟ گفت: فعلاً در حال بررسی هستیم و اگر نهایی شد اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 5295275

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    نظرات

    • رضا IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام و تشکر از نماینده ارزشمند شهرستان ها نورآباد و آلستر در مورد ویژگیهای استاندار و دید استانی این نماینده محترم قطعا با هماهنگی مجمع نمایندگان،نماینده محترم ولی فقیه در استان فرد مناسبی انتخاب خواهد شد ان شاالله

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