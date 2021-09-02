یحیی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تعیین استاندار ویژه برای لرستان اظهار داشت: مجمع نمایندگان لرستان در این رابطه سه بار تشکیل جلسه داده تا افرادی که توان استاندار بودن و اینکه کِشتی به گِل نشسته لرستان را نجات دهد را انتخاب کند.

وی عنوان کرد: دنبال این هستیم که یک نیروی کارآمد، توانمند و با تجربه برای استانداری لرستان انتخاب شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بومی و غیر بومی فرد مهم نیست، مهم این است که فردی که توانمند است به عنوان استاندار لرستان انتخاب شود.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که گزینه‌های خاصی در این رابطه مطرح و نهایی شده است؟ گفت: فعلاً در حال بررسی هستیم و اگر نهایی شد اعلام خواهیم کرد.