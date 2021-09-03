جنگ نرم نیازمند آگاهی، اراده و شناخت است/ ضرورت توجه به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، تاکید کرد: شهادت جمعی از مردم در میدان ژاله باعث سست شدن حکومت پهلوی و به یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات ملت ایران اسلامی تبدیل شد و همچنین شاه را به فکر رفتن از ایران انداخت.

وی با بیان اینکه امروز جنگ، جنگ اراده‌ها است و جنگ سخت وجود ندارد چرا که دشمنان جرأت ندارند که جنگ نظامی را شروع کنند، لذا جنگ نرم مهمترین جبهه رویایی است، گفت: بخشی از جنگ نرم، جنگ روایت‌ها است که اهمیت فراوانی دارد امروز باید دانست که بازگو کردن روایت‌ها و واقعیت‌ها به دست چه کسانی صورت می‌گیرد؟

جنگ سخت روایت‌ها

امام جمعه آرادان با اشاره به اینکه یکی از زمینه سازی‌هایی که یزدیان زمان برای شهادت امام حسین (ع) کردند، جنگ روایت‌ها بود، گفت: بعد از شهادت امام حسین (ع) بسیاری از مردم فهمیدند که ایشان نوه پیامبر (ص) بود و تا آن روز فکر می‌کردند که یک نفر از دین خدا خارج شده و باید او را کشت و این موضوعی بود که یزیدیان در سقیفه را درست و بیان کردند که کسی حق ندارد علیه خلافت اسلامی قیام کند وگرنه با شمشیر روبرو می‌شود و همین تفکر بود که علی (ع) را ۲۵ سال خانه نشین کرد.

شریفی نیا با اشاره به اینکه وقتی امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) خطبه‌های پس از شهادت امام حسین (ع) را خواندند، روایت‌های واقعی در اختیار مردم قرار گرفت و صحنه کاملاً تغییر کرد، بیان داشت: اهل بیت امام حسین (ع) پس از سخنرانی این دو بزرگوار بود که پیروز صحنه شناخته شدند.

وی با بیان اینکه دیگر وجهه جنگ نرم، جنگ شناختی است، ابراز داشت: باید بصیرت‌ها افزایش یابد چرا که دشمنان در فضای مجازی در حال تطهیر حکومت پهلوی است و گاهی هم جوانان آن را باور می‌کنند و اعلام می‌دارند که رضا شاه پل ورسک و خط راه آهن و.. را درست کرد در حالی که در طول ۴۲ سال تاریخ انقلاب اسلامی خدمات نادیده گرفته می‌شود لذا باید به جوانان توجه داشت.

خواری آمریکا در منطقه

امام جمعه آرادان با بیان اینکه دشمنان امروز در جنگ شناختی، جوانان را نشانه گرفته‌اند، گفت: باید خدمات نظام را در اختیار مردم قرار داده و نگذاریم که در این جنگ روایت‌ها و شناخت‌ها، جوانان ما فریب بخورند همچنین باید گفت سومین بُعد از جنگ نرم، جنگ اراده‌ها است و امروز باید دانست که هر اراده‌ای که مصمم‌تر و راسخ‌تر باشد پیروز میدان خواهد بود همچنان که امروز اراده اسلامی و اراده مسلمانان و مؤمنان بر اراده کفار و استکبار به پیروزی می‌رسد لذا ذلت و خواری آمریکا در افغانستان مصداق جنگ اراده‌ها است.

شریفی نیا با بیان اینکه آمریکا ۲۰ سال تریلیارد دلار در افغانستان هزینه کرد و بسیاری تجهیزات خود را حتی جای گذاشتند و از ترس فرار کردند، گفت: در جنگ اراده‌ها مسلمانان در حال پیروزی هستند و در سوریه، عراق و افغانستان شاهد تحقق آن هستیم در نتیجه باید گفت جبهه مقاومت و ایران اسلامی ان شاالله به زودی در جنگ اراده‌ها بر دشمن غلبه کامل پیدا خواهد کرد و این یک حقیقت است در نتیجه باید اراده‌مان را امروز تقویت کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه با تشکیل دولت تحول خواه و مردمی سیزدهم باید اراده‌مان را تقویت کنیم، بیان داشت: دولت سیزدهم دولت کرامت و خدمت بی‌منت است چرا که رئیس جمهور حتی در روز تعطیلی نیز سر زده به خوزستان و سیستان و بلوچستان سفر می‌کند تا بین زاغه‌نشینان محرومان حضور یابد تا مشکلات را دریابد.