مراسم تشییع پیکر سرلشکر «سید حسن فیروزآبادی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز (شنبه) با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

در این مراسم، سردار سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرلشکر حسین حسنی سعدی جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، حجت‌الاسلام علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، سرلشکر مصطفی ایزدی، سرلشکر عطاالله صالحی جانشین سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، سردار علی شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، امیر سرتیپ محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش، سردار مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، دریادار حمزه‌علی کاویانی جانشین فرمانده نداجا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، امیر حسن شاه‌صفی جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار مهدی هادیان معاون هماهنگ کننده نهاجا، حضور دارند.