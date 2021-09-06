۱۴۰ کپسول اکسیژن برای بیماران کرونایی خراسان شمالی تهیه شد

ابوالفضل محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شیوع موج پنجم کرونا و نیاز بیماران کرونایی استان به کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز، جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با راه اندازی پویش «نفس هدیه کنیم» سعی در تأمین تجهیزات مورد نیاز بیماران به کمک خیرین داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بیان داشت: تا کنون بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک نقدی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز بیماران توسط خیرین استان در بانک امانات جمعیت هلال احمر جمع اوری شده است که تعداد ۶۰ کپسول اکسیژن خریداری و در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفت.

وی همچنین به اهدای ۸۰ کپسول اکسیژن توسط خیرین استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲ دستگاه اکسیژن ساز نیز توسط خیرین استان خریداری و تحویل بانک امانات جمعیت هلال احمر شد تا در اختیار بیماران نیازمند کرونایی قرار گیرد.