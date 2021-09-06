وزرای خارجه و دفاع آمریکا با امیر قطر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر شامگاه دوشنبه از دیدار «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور با وزرای خارجه و دفاع آمریکا خبر داد.

خبرگزاری قطر اعلام کرد که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه و «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در این دیدار تشکر و قدردانی «جو بایدن» از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بخاطر نقش آفرینی دوحه در عملیات خروج از افغانستان و نیز میزبانی از مذاکرات بین واشنگتن و طالبان را ابلاغ کردند.

بر اساس این گزارش، وزرای دفاع و خارجه آمریکا همچنین بر شراکت عمیق بین دو طرف و نقش دیپلماتیک قطر که در حفظ امنیت و صلح منطقه‌ای و بین المللی تأثیرگذار است تاکید کردند.

بررسی تحولات اوضاع افغانستان از دیگر محورهای مورد بحث در دیدار تمیم بن حمد آل ثانی با وزرای دفاع و خارجه آمریکا اعلام شده است.

دو طرف در این دیدار همچنین پیرامون روابط راهبردی بین دوحه و واشنگتن و راهکارهای توسعه و تقویت آن در راستای منافع دو کشور به بحث و گفتگو پرداختند.