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۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۳:۱۷

تقدیر از تعاونی‌های برتر؛

حسابرسی از عملکرد تعاونی‌های لرستان/ ۲۷ تعاونی جدید ایجاد شد

حسابرسی از عملکرد تعاونی‌های لرستان/ ۲۷ تعاونی جدید ایجاد شد

خرم‌آباد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به حسابرسی از عملکرد تعاونی‌های استان، گفت: طی امسال ۲۷ تعاونی جدید در لرستان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب امروز سه شنبه در شانزدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر لرستان در سخنانی با بیان اینکه در لرستان دو هزار و ۹۳۶ تعاونی داریم بیان داشت: این تعاونی‌ها در ۱۵ گرایش مشغول فعالیت هستند و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعت، خدمات و کشاورزی انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری شانزدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر عنوان کرد: حدود ۸۰ تعاونی در استان در ۱۵ گرایش معدنی، مسکن، کشاورزی، فرش دست بافت، عمرانی، صنعتی، سهام عدالت، حمل و نقل و… در این جشنواره ثبت نام کردند.

حسابرسی از عملکرد تعاونی‌های لرستان/ ۲۷ تعاونی جدید ایجاد شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه این تعاونی‌ها توسط دو کارگروه علمی و اجرایی مورد داوری قرار گرفتند گفت: در نهایت امروز سه تعاونی، به عنوان تعاونی برتر استانی و هفت تعاونی نیز به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.

آشتاب با اشاره به اهدای جوایز نقدی، تندیس، تسهیلات و… به تعاونی‌های برتر افزود: در استان دو هزار و ۹۳۶ تعاونی در سطح استان داریم، حدود ۳۷ هزار و ۵۰۴ نفر در این تعاونی‌ها مشغول به فعالیت هستند.

وی عنوان کرد: در پنج ماهه امسال، ۲۷ تعاونی در استان ایجاد شده که ۳۱۹ عضو دارند، در این تعاونی‌ها ۲۶۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها در استان تصریح کرد: حسابرسی از عملکرد تعاونی‌ها، انحلال تعاونی‌هایی مانند مسکن، که دوره فعالیتشان تمام شده، حمایت از تعاونی‌ها، اهدای مشوق‌ها و… از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان بوده است.

آشتاب افزود: در پنج ماهه امسال هفت هزار و ۶۱۶ نفر ساعت دوره آموزشی برای تعاونی‌های استان برگزار شده است.

کد مطلب 5299096

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