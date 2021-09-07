به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب امروز سه شنبه در شانزدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر لرستان در سخنانی با بیان اینکه در لرستان دو هزار و ۹۳۶ تعاونی داریم بیان داشت: این تعاونی‌ها در ۱۵ گرایش مشغول فعالیت هستند و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعت، خدمات و کشاورزی انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری شانزدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر عنوان کرد: حدود ۸۰ تعاونی در استان در ۱۵ گرایش معدنی، مسکن، کشاورزی، فرش دست بافت، عمرانی، صنعتی، سهام عدالت، حمل و نقل و… در این جشنواره ثبت نام کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه این تعاونی‌ها توسط دو کارگروه علمی و اجرایی مورد داوری قرار گرفتند گفت: در نهایت امروز سه تعاونی، به عنوان تعاونی برتر استانی و هفت تعاونی نیز به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.

آشتاب با اشاره به اهدای جوایز نقدی، تندیس، تسهیلات و… به تعاونی‌های برتر افزود: در استان دو هزار و ۹۳۶ تعاونی در سطح استان داریم، حدود ۳۷ هزار و ۵۰۴ نفر در این تعاونی‌ها مشغول به فعالیت هستند.

وی عنوان کرد: در پنج ماهه امسال، ۲۷ تعاونی در استان ایجاد شده که ۳۱۹ عضو دارند، در این تعاونی‌ها ۲۶۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها در استان تصریح کرد: حسابرسی از عملکرد تعاونی‌ها، انحلال تعاونی‌هایی مانند مسکن، که دوره فعالیتشان تمام شده، حمایت از تعاونی‌ها، اهدای مشوق‌ها و… از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان بوده است.

آشتاب افزود: در پنج ماهه امسال هفت هزار و ۶۱۶ نفر ساعت دوره آموزشی برای تعاونی‌های استان برگزار شده است.