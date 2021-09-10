به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه گذشته بود که کاراته کاها بعد از یک سال دوری به دلیل شرایط حاد کرونا به تاتامی بازگشتند، مسابقاتی که در بخش سوپر لیگ با هشت تیم برگزار و در نهایت دور رفت آن با صدرنشینی تیم‌های دانشگاه آزاد و پس ناجا در گروه‌های یک و دو به پایان رسید.

پس از آن قرار شد مسابقات دور برگشت و پایانی به میزبانی مشهد و در فروردین ماه برگزار و تکلیف تیم‌های برتر مشخص شود که حاد شدن شرایط کرونا بعد از تعطیلات نوروز مسابقات را به تأخیر انداخت. تأخیری که هنوز ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی قرار است از بلاتکلیفی خارج شود.

سعید خرمی سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این طور نبوده که بیکار نشسته باشیم. شرایط را به خوبی درک می‌کنیم. چندین بار برای برگزاری لیگ تاریخ انتخاب کرده و درخواست اخذ مجوز کردیم که متأسفانه شرایط حاد کرونا و محدودیت‌های تردد باعث صادر نشدن این مجوز شد.

وی ادامه داد: اکنون نیز با برنامه‌های فشرده تیم‌های برای در بحث مسابقات انتخابی مواجه هستیم و به امید خدا بعد از مشخص شدن ترکیب تیم‌های ملی و پس از هماهنگی با کادر فنی برنامه مسابقات پایانی سوپر لیگ را اعلام خواهیم کرد. در واقع تلاش داریم تا قبل از اعزامی تیم ملی به مسابقات قهرمانی جهان پرونده لیگ ۹۹ را ببندیم و برای لیگ ۱۴۰۰ برنامه ریزی کنیم.

خرمی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات جوانان و امید هم گفت: این رقابتها نیز انتخابی تیم ملی است و شیوه برگزاری آن با مسابقات بزرگسالان تفاوتی ندارد. یعنی به استان‌ها زمان دادیم تا طبق سهمیه‌هایی اعلامی نفرات خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کنند.

تأخیر در برگزاری سوپر لیگ، مشکلاتی را برای تیم‌های حاضر در این رقابتها در بخش مالی و تأمین هزینه‌ها ایجاد کرده و از سوی دیگر برگزاری این رقابتها قبل از رقابتهای جهانی می‌تواند برای مسابقات دبی یک دیدار تدارکاتی محسوب شود.