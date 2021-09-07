به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ پس از پیروزی سه بر صفر شامگاه تیم ملی ایران مقابل عراق در گروه A انتخابی نهایی جام جهانی قطر گفت: در مورد این برد چه چیزی می‌توان گفت؟ من خیلی راضی هستم.

سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد: در چنین دیدارهایی هیجان و احساسات خیلی بالا هست ولی ما توانستیم مثل تیمی قدرتمند ظاهر شویم و تیم برتر زمین باشیم. فکر کنم همه موافق هستید لیاقت برد را داشته باشیم.

او درباره عملکرد فنی تیم ملی ایران تاکید کرد: خیلی خوب شد گل اول را زود زدیم در نیمه اول همانطور بود که انتظار داشتم اما در نیمه دوم توانستیم با ضد حملات به عراق ضربه بزنیم. آنها می‌خواستند روی توپ‌های دوم و توپ‌های بلند به ما ضربه بزنند اما ما می‌دانستیم چطور بازی کنیم و چگونه نتیجه را حفظ کنیم.

اسکوچیچ درباره پیروزی دوم تیم ملی ایران که منجر به ۶ امتیازی شدن این تیم در گروهش و ادامه صدرنشینی شد تاکید کرد: قطعاً کیفیت لازم برای صعود را داریم این دو بازی ما را ۶ امتیازی کرد اما چیزی تمام شده نیست قدم به قدم پیش می‌رویم و بازی‌ها را یکی پس از دیگری انجام می‌دهیم.

او درباره بازگشت به نیمکت تیم ملی ایران پس از پشت سر گذاشتن دوران ابتلاء به ویروس کرونا و تأثیر حضورش در دیدار با عراق گفت: من در نشست خبری قبل از بازی هم گفتم در بازی قبلی با سوریه مشکلات زیادی داشتیم. ما تنها دو روز بازیکنان لژیونر را در اختیار داشتیم. بازیکنان داخلی هم در شرایط بازی نبودند. همچنین دو بازیکن هم نبودند که امروز حضور داشتند و دیدید که کیفیت تیمی ما را افزایش داد.

دراگان اسکوچیچ در پایان گفت: دوست دارم این برد را در پایان به مردم ایران تقدیم کنم چون متعلق به آنهاست.