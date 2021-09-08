به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خبرگزاری سی ان ان اندونزی روز چهارشنبه به نقل از مقامات محلی از وقوع یک آتش سوزی که در زندانی واقع در جزیره جاوا اندونزی خبر داد و اعلام کرد که در این آتش سوزی دست کم ۴۰ تن جان باختند.

گزارش‌ها حاکی از آن است این زندان که در شهر تانگرانگ قرار دارد، تخلیه شده است. شمار مجروحان این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است.

طبق اظهارات مدیر روابط عمومی این مرکز تأدیبی، شمار کشته شدگان احتمالاً افزایش خواهد یافت.

برخی از قربانیان این آتش سوزی در حال حاضر در بیمارستان منطقه تحت مداوا قرار گرفته‌اند و نیروهای اضطراری نیز در حال اجرای عملیات «تخلیه قربانیان هستند».