به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز دهه اول ماه صفرالمظفر هیأتهای مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری دهه اول خود را اعلام کردند.
برنامههای عزاداری در دهه اول صفر هیأتهای مذهبی به شرح ذیل است:
*مؤسسه سیدالکریم (ع) / تهران
پیش منبر: سعید هدایتیان
سخنرانی: مرتضی پناهنده
مرثیه خوانی: مهدی سلحشور، محمدرضا بذری، علی جهانبخش، محمدرستمی، سیدمحمودعلوی، سیدمحمدرضا نوشهور، مرتضی زالی، محمدکمیل
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱
نشانی: بزرگراه بعثت، خیابان شهید رجایی، میدان بهشت، خیابان ابریشم، ۱۸ متری تختی، کوچه ۲۸
*هیأت مکتب تشیع / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام سیدمرتضی غروی
مرثیهخوانی: شهرام شهریان نسل، مهرداد بخشی، علیرضا غفارنژاد
زمان: از سه شنبه ۱۶ شهریورماه تا ۲۳ شهریورماه از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان وحدت اسلامی، پارکشهر
*بیت الرقیه (س) / تهران
قرائت زیارت عاشورا: صابر ثابتزاده
سخنرانی: عبدالامیر فائق
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی
*مسجد اعظم / قم
سخنرانی: حجتالاسلام حسین انصاریان
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب
نشانی: قم، حرم حضرت معصومه (س)، مسجد اعظم
*مسجد ارک / تهران
مرثیهخوانی: منصور ارضی
زمان: جمعه ۱۹ شهریورماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد
*هیأت ریحانةالنبی / تهران
مرثیهخوانی: محمدحسین پویانفر
زمان: از شنبه ۲۰ شهریورماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب
نشانی: میدان تجریش، امامزاده صالح (ع)
*هیأت الزهرا / تهران
سخنرانی: مهدی توکلی
مرثیهخوانی: رسول فیضی، حسین اسماعیلی، احمد واعظی، جواد حیدری، سعید خرازی، یزدان ناصری، محمدرضا بذری، محسن عربخالقی، حمید علیمی، مهدی رسولی، مجتبی
رمضانی و ابوذر بی وکافی
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۰ روز از نماز صبح
نشانی: میدان خراسان
*هیأت صراط الزهرا دختران انقلاب / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام سیدحسین موسوی
مرثیهخوانی: امیر عباسی
زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریورماه از ساعت ۱۷
نشانی: چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)
*هیأت بیتالعباس / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام سیدعلی صادقی
مرثیهخوانی: مهدی رسولی
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۲ شب از نماز مغرب
خیابان پیروزی، خیابان نبرد، کوچه امیر اسماعیل ثانی، حسینیه بیتالعباس
*موکب فدائیون سیده زینب (س) / تهران
سخنرانی: علی قربانی و حجج اسلام محمود ریاضت، مهدی محبزاده، علی سعیدیان
مرثیه خوانی: محسن عرب خالقی، سیدمهدی حسینی، محمدحسین پویانفر، سیدرضا نریمانی، مسعود پیرایش، امیر عباسی، مهدی رسولی، ابوذر بی وکافی
روایتگر شهدا: مجتبی عسگری، اصحاب کریمی، جواد تاجیک
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه تا ۱۸ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: میدان رسالت، خیابان فرجام، بعد از چهارراه حیدرخانی
* حسینیه روضةالشهدا (ع) / تهران
قرائت زیارت عاشورا: حسین محمدی فام
زمان: از چهارشنبه ۱۷ تا ۲۶ شهریور از ساعت ۶ صبح
نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد
*حسینیه کربلا / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام ماندگاری
مرثیهخوانی: علی پورکاوه و عبدالرضا هلالی
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۷ شب از ساعت ۲۱
نشانی: بلوار شهید اندرزگو
*حسینیه چهارده معصوم (ع) / تهران
سخنرانی: حججاسلام مسعود عالی و سیدحسین مؤمنی
مرثیهخوانی: جواد مقدم
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۱
نشانی: شهرری، صفائیه، حسینیه چهارده معصوم
*هیأت خانگی / تهران
پیشمنبر: ذبیحالله ترابی
سخنرانی: حجتالاسلام درستکار
مرثیهخوانی: مهدی سماواتی
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱:۱۵
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی، بن بست سجادیان، پلاک ۲۵
*حسینیه آخرالزمانی سیدالشهدا (ع) / تهران
سخنرانی: یوسف ربیعی
مرثیه خوانی: سیدحامد سیدمحمد، ابوالفضل مهدوی، مجید خرمی، حسین بختیاری
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه تا ۲۳ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان الغدیر، خیابان هنگام
*هیأت جانثاران حضرت رقیه (س) / تهران
پیش منبر: مرتضی طاهری
سخنرانی: حججاسلام سیدحسین مؤمنی، شهاب مرادی
مرثیه خوانی: احمد واعظی، محمدرضا بذری، محمد کمیل و محسن عرب خالقی
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۲ شب ساعت ۲۱
نشانی: گلزار شهدای گمنام، شهرک شهید محلاتی
*هیأت شهدای گمنام / ملارد
سخنرانی: حجج اسلام جوشقائیان، میلانی نژاد
مرثیه خوانی: احمد بابایی، محمدرضا بذری، مهدی سلحشور، محسن عراقی، حسین خلجی، محمدحسن فیضی، محمدحسین حدادیان، محمد شعبانپور و سعید قانع
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰
نشانی: ملارد، سرآسیاب، روبروی دادگستری
*هیأت منتظرین مهدی (عج) / تهران
پیش منبر: سیدحسین عرب
سخنرانی: حججاسلام سیدامیر رسولی و محسن حنیفی
مرثیهخوانی: حامد رمضانی، سیدجواد پرئی، سعید توکلی و سجاد صفری
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱
نشانی: میدان تجریش، خیابان شهید جعفری، انتهای بن بست سعادتی، حسینیه قائم آل محمد (عج)
*آستان مقدس امامزاده روح الله (ره) / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام سیدمحمد جلال پور
مرثیه خوانی: سیدمحمد فیروزی، علیاکبر عرب زاده، جواد بازوبند، رضا آراسته، اکبر مالکی، وحید مصطفوی، محمدرضا جوان، احسان صفوی، مرتضی فرهنگ، امیر ناصری، مصطفی روحانی و حسین فروغی
زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی: میدان امام خمینی (ره)، ابتدای باب همایون
*بوستان بانوان نرگس / تهران
سخنرانی: دکترمنتظری، دکتر عباسی و خانم چینیچیان
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریور به مدت ۶ روز ساعت ۱۷
نشانی: یافت آباد، بلوار معلم، بعد از پارک قائم
*مسجد المهدی (عج) / تهران
سخنرانی: حجج اسلام هاشمی، رمضانی
مرثیه خوانی: مهدی رسول زاده، سیدمهدی ثقفی، مجید حیدری، ابوطالب کریمی
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱
نشانی: تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان امین، خیابان ملکی
*مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع) / تهران
سخنران: حجج اسلام رحمانی، علی وکیل پور، محمد حسین تفرشی
مرثیه خوان: مهدی جهروتی، افشین نجفی، حسین فروغی، احد قدمی، احمد بیات، احمد صادقی، سیدمحمدرضا نوشهور، حسین ایزدخواه، سیدامیر عقدایی، سیدمحمد مکبری، محسن فرخی، رضا نوروزی، غلامحسین ضرغام
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه تا ۲۳ شهریورماه از ساعت ۲۱
نشانی: بزرگراه بعثت، نرسیده به سه راه افسریه، شهرک شهید بروجردی
*مسجد امام حسین (ع) / تهران
سخنرانی: حمید محمودخانی
مرثیه خوانی: حسن احدی
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۰
نشانی: کوی ۱۷ شهریور، خیابان سرحدی
*امامزاده سیدجعفر و حمیده خاتون / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام سیدفهیم موسوی
مرثیهخوانی: فرید عطالو، سعید قربانی، حسین اختردانش و مرتضی متشرعی
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب
نشانی: باغ فیض
*خیمه گاه ثارالله / تهران
سخنرانی: مهدی طالبی
مرثیه خوانی: اسماعیل مهری فخر، پوریا قربانی، محسن پیغمبر، مجتبی کرمی، امیرحسین کاظمیان، سینا نوروزی
زمان: از پنجشنبه ۱۹ شهریورماه به مدت سه شب از ساعت ۲۱
نشانی: شادآباد، خیابان وثوقی، خیابان جعفری، جنب گردان امام علی (ع)
*هیأت خرابه شام / تهران
سخنرانی: سیدهادی میر حسینی
مرثیه خوانی: حیدر توکل، اصغر ضرابی، مهدی مینویی، حسین منتهایی، محمدصبار
زمان: از چهارشنبه ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان ایران، کوچه کبریتچی
*هیأت صمصام الحیدر (ع)
سخنرانی: حجج اسلام محمدامین دادجوی، سیدکاظم بدری
مرثیه خوانی: سیدمحمد تحویلدار، علی مخبری، رضا مرتضوی، محمدعلی بیابانی، محسن فرخی، مجیدحسینخانی
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۶ روز ساعت ۶ صبح
نشانی: خیابان صفا، نرسیده به بزرگراه امام علی (ع)، ماتمکده حضرت فاطمه الزهرا (س)
*روضه ابن الرضا (ع) / تهران
پیش منبر: اکبر مولایی
سخنرانی: علی قربانی
مرثیه خوانی: محمدرضا بذری، علی مهدوینژاد، علی علیان، محمدحسن فیضیان، علی عشرتی
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریور به مدت سه روز از ساعت ۱۷
نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به پل ری، خیابان وفایی برومند
*بیت الزهرا (س) / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام مصطفی کرمی
مرثیه خوانی: محمد نوروزی و مجتبی باقری
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰
نشانی: استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، کوچه عبدی
*هیأت بیت الاحزان حضرت زهرا (س) / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام ماجدی
مرثیه خوانی: محمد بزرگی، محمود اشتیاقی، امین مقدم، داود قاضی، امیر امیری
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۶ شب ساعت ۲۰
نشانی: خیابان پازوکی، نرسیده به خیابان مدنی، زمین ورزشی
*مسجد المهدی (عج) / تهران
سخنران: حجج اسلام هاشمی، رمضانی
مرثیه خوانی: مهدی رسول زاده، سیدمهدی ثقفی، مجید حیدری، ابوطالب کریمی
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱
نشانی: تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان امین، خیابان ملکی
*مسجد امام حسن مجتبی (ع) / تهران
سخنرانی: حمید محمود خانی
مرثیه خوانی: حسن احدی
زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۱
نشانی: کوی ۱۷ شهریور، خیابان شهید سرحدی، مسجد امام حسن مجتبی (ع)
*مسجد پیامبر اعظم (ص) / تهران
سخنرانی: حجج اسلام علیرضا نجاتی، احمدصادقی، مصیب فراهانی
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۹ شب بعد از نماز مغرب وعشا
نشانی: شهرک شهید بهشتی، مسجد پیامبراعظم (ص)
*مسجد حجت (عج) / تهران
باحضور: غلامرضا سازگار
مرثیه خوانی: حسن یوسفی، جواد جعفری، حمید اخلاقی، زهیر سازگار، اصغر ضرابی، علی جهان شاد، صادق مرعشی، غلامرضا نوروز جم، حمیدرضا نیکدل، علی مهدوینژاد
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان سرآسیاب دولاب
*مسجد اباذر / تهران
سخنرانی: حججاسلام سیدجلال موسویان و محمدسجاد باقی
مرثیه خوانی: سید امیر حاج احمدی، علی کریمی، امیرحسین شفیعی، روحالله صادقپور
زمان: از سهشنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان کفایی
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