به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز دهه اول ماه صفرالمظفر هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری دهه اول خود را اعلام کردند.

برنامه‌های عزاداری در دهه اول صفر هیأت‌های مذهبی به شرح ذیل است:

*مؤسسه سیدالکریم (ع) / ‏‬تهران

پیش منبر: سعید هدایتیان

سخنرانی: مرتضی پناهنده

مرثیه خوانی: مهدی سلحشور، محمدرضا بذری، علی جهانبخش، محمدرستمی، سیدمحمودعلوی، سیدمحمدرضا نوشه‌ور، مرتضی زالی، محمدکمیل

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱

نشانی: بزرگراه بعثت، خیابان شهید رجایی، میدان بهشت، خیابان ابریشم، ۱۸ متری تختی، کوچه ۲۸

*هیأت مکتب تشیع / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدمرتضی غروی

مرثیه‌خوانی: شهرام شهریان نسل، مهرداد بخشی، علیرضا غفارنژاد

زمان: از سه شنبه ۱۶ شهریورماه تا ۲۳ شهریورماه از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، پارکشهر

*بیت الرقیه (س) / ‏‬تهران

قرائت زیارت عاشورا: صابر ثابت‌زاده

سخنرانی: عبدالامیر فائق

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی‌

*مسجد اعظم / ‏‬قم

سخنرانی: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: قم، حرم حضرت معصومه (س)، مسجد اعظم

*مسجد ارک / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی

زمان: جمعه ۱۹ شهریورماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

نشانی: خیابان ۱۵ خرداد

*هیأت ریحانةالنبی / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: محمدحسین پویانفر

زمان: از شنبه ۲۰ شهریورماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

نشانی: میدان تجریش، امامزاده صالح (ع)

*هیأت الزهرا / ‏‬تهران

سخنرانی: مهدی توکلی

مرثیه‌خوانی: رسول فیضی، حسین اسماعیلی، احمد واعظی، جواد حیدری، سعید خرازی، یزدان ناصری، محمدرضا بذری، محسن عرب‌خالقی، حمید علیمی، مهدی رسولی، مجتبی

رمضانی و ابوذر بی وکافی

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۰ روز از نماز صبح

نشانی: میدان خراسان

*هیأت صراط الزهرا دختران انقلاب / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی

مرثیه‌خوانی: امیر عباسی

زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریورماه از ساعت ۱۷

نشانی: چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)

*هیأت بیت‌العباس / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدعلی صادقی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۲ شب از نماز مغرب

خیابان پیروزی، خیابان نبرد، کوچه امیر اسماعیل ثانی، حسینیه بیت‌العباس

*موکب فدائیون سیده زینب (س) / ‏‬تهران

سخنرانی: علی قربانی و حجج اسلام محمود ریاضت، مهدی محب‌زاده، علی سعیدیان

مرثیه خوانی: محسن عرب خالقی، سیدمهدی حسینی، محمدحسین پویانفر، سیدرضا نریمانی، مسعود پیرایش، امیر عباسی، مهدی رسولی، ابوذر بی وکافی

روایتگر شهدا: مجتبی عسگری، اصحاب کریمی، جواد تاجیک

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه تا ۱۸ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان رسالت، خیابان فرجام، بعد از چهارراه حیدرخانی

* حسینیه روضةالشهدا (ع) / ‏‬تهران

قرائت زیارت عاشورا: حسین محمدی فام

زمان: از چهارشنبه ۱۷ تا ۲۶ شهریور از ساعت ۶ صبح

نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

*حسینیه کربلا / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام ماندگاری

مرثیه‌خوانی: علی پورکاوه و عبدالرضا هلالی

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۷ شب از ساعت ۲۱

نشانی: بلوار شهید اندرزگو

*حسینیه چهارده معصوم (ع) / ‏‬تهران

سخنرانی: حجج‌اسلام مسعود عالی و سیدحسین مؤمنی

مرثیه‌خوانی: جواد مقدم

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۱

نشانی: شهرری، صفائیه، حسینیه چهارده معصوم

*هیأت خانگی / ‏‬تهران

پیش‌منبر: ذبیح‌الله ترابی

سخنرانی: حجت‌الاسلام درستکار

مرثیه‌خوانی: مهدی سماواتی

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱:۱۵

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی، بن بست سجادیان، پلاک ۲۵

*حسینیه آخرالزمانی سیدالشهدا (ع) / ‏‬تهران

سخنرانی: یوسف ربیعی

مرثیه خوانی: سیدحامد سیدمحمد، ابوالفضل مهدوی، مجید خرمی، حسین بختیاری

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه تا ۲۳ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان الغدیر، خیابان هنگام

*هیأت جانثاران حضرت رقیه (س) / ‏‬تهران

پیش منبر: مرتضی طاهری

سخنرانی: حجج‌اسلام سیدحسین مؤمنی، شهاب مرادی

مرثیه خوانی: احمد واعظی، محمدرضا بذری، محمد کمیل و محسن عرب خالقی

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۲ شب ساعت ۲۱

نشانی: گلزار شهدای گمنام، شهرک شهید محلاتی

*هیأت شهدای گمنام / ‏ملارد

سخنرانی: حجج اسلام جوشقائیان، میلانی نژاد

مرثیه خوانی: احمد بابایی، محمدرضا بذری، مهدی سلحشور، محسن عراقی، حسین خلجی، محمدحسن فیضی، محمدحسین حدادیان، محمد شعبانپور و سعید قانع

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

نشانی: ملارد، سرآسیاب، روبروی دادگستری

*هیأت منتظرین مهدی (عج) / ‏‬تهران

پیش منبر: سیدحسین عرب

سخنرانی: حجج‌اسلام سیدامیر رسولی و محسن حنیفی

مرثیه‌خوانی: حامد رمضانی، سیدجواد پرئی، سعید توکلی و سجاد صفری

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱

نشانی: میدان تجریش، خیابان شهید جعفری، انتهای بن بست سعادتی، حسینیه قائم آل محمد (عج)

*آستان مقدس امامزاده روح الله (ره) / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدمحمد جلال پور

مرثیه خوانی: سیدمحمد فیروزی، علی‌اکبر عرب زاده، جواد بازوبند، رضا آراسته، اکبر مالکی، وحید مصطفوی، محمدرضا جوان، احسان صفوی، مرتضی فرهنگ، امیر ناصری، مصطفی روحانی و حسین فروغی

زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی: میدان امام خمینی (ره)، ابتدای باب همایون

*بوستان بانوان نرگس / ‏‬تهران

سخنرانی: دکترمنتظری، دکتر عباسی و خانم چینی‌چیان

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریور به مدت ۶ روز ساعت ۱۷

نشانی: یافت آباد، بلوار معلم، بعد از پارک قائم

*مسجد المهدی (عج) / ‏‬تهران

سخنرانی: حجج اسلام هاشمی، رمضانی

مرثیه خوانی: مهدی رسول زاده، سیدمهدی ثقفی، مجید حیدری، ابوطالب کریمی

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱

نشانی: تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان امین، خیابان ملکی

*مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجج اسلام رحمانی، علی وکیل پور، محمد حسین تفرشی

مرثیه خوان: مهدی جهروتی، افشین نجفی، حسین فروغی، احد قدمی، احمد بیات، احمد صادقی، سیدمحمدرضا نوشه‌ور، حسین ایزدخواه، سیدامیر عقدایی، سیدمحمد مکبری، محسن فرخی، رضا نوروزی، غلامحسین ضرغام

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه تا ۲۳ شهریورماه از ساعت ۲۱

نشانی: بزرگراه بعثت، نرسیده به سه راه افسریه، شهرک شهید بروجردی

*مسجد امام حسین (ع) / ‏‬تهران

سخنرانی: حمید محمودخانی

مرثیه خوانی: حسن احدی

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۰

نشانی: کوی ۱۷ شهریور، خیابان سرحدی‌

*امامزاده سیدجعفر و حمیده خاتون / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدفهیم موسوی

مرثیه‌خوانی: فرید عطالو، سعید قربانی، حسین اختردانش و مرتضی متشرعی

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: باغ فیض‌

*خیمه گاه ثارالله / ‏‬تهران

سخنرانی: مهدی طالبی

مرثیه خوانی: اسماعیل مهری فخر، پوریا قربانی، محسن پیغمبر، مجتبی کرمی، امیرحسین کاظمیان، سینا نوروزی

زمان: از پنجشنبه ۱۹ شهریورماه به مدت سه شب از ساعت ۲۱

نشانی: شادآباد، خیابان وثوقی، خیابان جعفری، جنب گردان امام علی (ع)

*هیأت خرابه شام / ‏‬تهران

سخنرانی: سیدهادی میر حسینی

مرثیه خوانی: حیدر توکل، اصغر ضرابی، مهدی مینویی، حسین منتهایی، محمدصبار

زمان: از چهارشنبه ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان ایران، کوچه کبریتچی‌

*هیأت صمصام الحیدر (ع)

سخنرانی: حجج اسلام محمدامین دادجوی، سیدکاظم بدری

مرثیه خوانی: سیدمحمد تحویلدار، علی مخبری، رضا مرتضوی، محمدعلی بیابانی، محسن فرخی، مجیدحسینخانی

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۶ روز ساعت ۶ صبح

نشانی: خیابان صفا، نرسیده به بزرگراه امام علی (ع)، ماتمکده حضرت فاطمه الزهرا (س)

*روضه ابن الرضا (ع) / ‏‬تهران

پیش منبر: اکبر مولایی

سخنرانی: علی قربانی

مرثیه خوانی: محمدرضا بذری، علی مهدوی‌نژاد، علی علیان، محمدحسن فیضیان، علی عشرتی

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریور به مدت سه روز از ساعت ۱۷

نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به پل ری، خیابان وفایی برومند

*بیت الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام مصطفی کرمی

مرثیه خوانی: محمد نوروزی و مجتبی باقری

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

نشانی: استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، کوچه عبدی

*هیأت بیت الاحزان حضرت زهرا (س) / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام ماجدی

مرثیه خوانی: محمد بزرگی، محمود اشتیاقی، امین مقدم، داود قاضی، امیر امیری

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۶ شب ساعت ۲۰

نشانی: خیابان پازوکی، نرسیده به خیابان مدنی، زمین ورزشی

*مسجد المهدی (عج) / ‏‬تهران

سخنران: حجج اسلام هاشمی، رمضانی

مرثیه خوانی: مهدی رسول زاده، سیدمهدی ثقفی، مجید حیدری، ابوطالب کریمی

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱

نشانی: تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان امین، خیابان ملکی

*مسجد امام حسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

سخنرانی: حمید محمود خانی

مرثیه خوانی: حسن احدی

زمان: از چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۱

نشانی: کوی ۱۷ شهریور، خیابان شهید سرحدی، مسجد امام حسن مجتبی (ع)

*مسجد پیامبر اعظم (ص) / ‏‬تهران

سخنرانی: حجج اسلام علیرضا نجاتی، احمدصادقی، مصیب فراهانی

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۹ شب بعد از نماز مغرب وعشا

نشانی: شهرک شهید بهشتی، مسجد پیامبراعظم (ص)

*مسجد حجت (عج) / ‏‬تهران

باحضور: غلامرضا سازگار

مرثیه خوانی: حسن یوسفی، جواد جعفری، حمید اخلاقی، زهیر سازگار، اصغر ضرابی، علی جهان شاد، صادق مرعشی، غلامرضا نوروز جم، حمیدرضا نیکدل، علی مهدوی‌نژاد

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان سرآسیاب دولاب

*مسجد اباذر / ‏‬تهران

سخنرانی: حجج‌اسلام سیدجلال موسویان و محمدسجاد باقی

مرثیه خوانی: سید امیر حاج احمدی، علی کریمی، امیرحسین شفیعی، روح‌الله صادق‌پور

زمان: از سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان کفایی